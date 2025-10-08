交通部再推「TPASS 2.0+」 中長途國道客運最高回饋30％ 12月上路

為減輕通勤交通負擔，並吸引民眾搭乘國道客運，交通部公路局正在規畫TPASS 2.0 Plus案，針對行駛里程70公里以上的中長程國道客運、東部客運，總計有85條路推出TPASS 2.0+優惠，每月搭2次回饋15％、4次以上回饋30％，等於台北至新竹來回可省45元，若加上連假優惠最低可省147元。

目前全國已有20個縣市推動29個定期票方案，為再提升公共運輸使用推廣，交通部今年1月推出TPASS 2.0常客優惠，鼓勵公共運輸使用頻率較低或跨生活圈使用族群，搭乘公共運輸，截至今年9月底止，TPASS 2.0常客優惠完成記名登錄人數共有25.2萬人，完成記名登錄卡數共有27.6萬張。

交通部統計民國113年公共運輸運量相較TPASS月票施行前（以111年為比較基準）約成長27.4％；114年1至7月相較111年同期約成長41.4％。

陳世凱表示，為吸引更多民眾搭乘，公路局正針對中長途國道客運推出補助方案，研擬推出TPASS 2.0+優惠，規畫民眾1個月內搭乘2次給予15％補助回饋、搭乘4次將有30％補助路徑。

公路局長林福山說，TPASS 2.0+優惠預計今年12月推出，11月開放民眾登錄TPASS 2.0＋版本，主要是讓民眾有1個月時間來預先登錄，12月起搭乘70公里以上的中長程國道客運，搭乘次數達2次或4次就會有補助回饋，而適用中長程國道客運路線共有85條。

以台北至新北為例，目前台北至新竹國道客運票價150元，搭乘來回票價為300元，若使用TPASS 2.0+優惠的話，搭乘來回即達每月2次的門檻，可回饋15％，等於來回票價僅255元，省下45元。

若遇到大型連假疏運，國道客運已推出6折優惠，也適用TPASS 2.0+u優惠，等於台北至新竹來回票價最低為153元，最多可省147元，等於打51折。

陳世凱說，交通部盼透過鼓勵的方案，來增加國道客運搭乘人數，假使現在1萬人次，希望鼓勵之後變2萬、甚至3萬人次。