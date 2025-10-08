快訊

「鏟子英雄」免費吃龍蝦！ 豐FOOD「下午茶吃到飽半價」優惠延長、身分證中3碼送牛小排

幼兒園老師「拿膠帶貼嘴、關小黑屋」 YouTuber痛心揭露愛女遭虐待

影／農地亂象延燒保護區也淪陷！高雄大坪頂現「柏油山」遭倒廢棄物

「想生女兒！」 衛福部公布台灣新生兒性別比 重男輕女觀念已淡化

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
傳統重男輕女的觀念已逐漸淡化，台灣的出生性別比逐年改善。圖／ingimage
傳統重男輕女的觀念已逐漸淡化，台灣的出生性別比逐年改善。圖／ingimage

近20年來，台灣的出生性別比從93年的1.108，下降至113年的1.074（出生性別比=活產男嬰數/活產女嬰數），顯示傳統重男輕女觀念已逐漸淡化，甚至轉向「偏愛女孩」。隨著立法禁止、經濟以及社會結構的改變，性別平等理念漸入人心，國健署呼籲，女孩男孩一樣好，也藉此減輕期待懷孕之婦女的心理壓力。

依據聯合國公布的「2024年世界人口展望」（World Population Prospects 2024），在自然狀況下，男嬰出生數略高於女嬰，出生性別比介於1.02至1.06之間，113年全球平均約為1.05，在不同地區或族群略有差異。其中，東亞/東南亞及大洋洲（不含紐西蘭、澳洲）的出生性別比相對較高，分別約為1.1及1.09。

國健署出生通報資料統計，我國113年出生性別比為1.074，已低於20年前的1.108，在不同胎次間無明顯差異，第一胎、第二胎、第三胎、第四胎及以上之出生性別比分別為1.072、1.074、1.080和1.081，顯示性別平等觀念已逐步落實。

國健署表示，過去受到傳統文化及社會觀念的影響，普遍認為男性在經濟貢獻、社會地位與傳宗接代等方面具有更重要的角色，因此存在「重男輕女」的觀念。台灣新生兒男女比例趨於平衡，反映出重男輕女觀念的鬆動，而從近年來流行的「性別揭曉派對」，不論男孩女孩，都呈現迎接新生命的驚喜。

兩性平權應從孕育開始，國健署長沈靜芬指出，除性聯遺傳疾病的診斷外，不應進行胎兒性別篩選或性別選擇性墮胎，同時，進行人工生殖時亦不得選擇胚胎性別。醫師除非基於正當醫學理由，不應以任何形式揭露胎兒性別，共同維護性別平等與生命尊嚴的基本價值。

聯合國於101年通過決議，將10月11日訂為「國際女孩日」，突顯女孩權益的重要性，消除性別不平等。我國也於102年將這一天訂為「台灣女孩日」，並由各部會積極落實各項促進女孩身心健康、教育、人身安全之措施，改善性別刻板印象與歧視等工作。

沈靜芬強調，胎兒性別篩選或性別選擇性墮胎，已被國際視為一種嚴重的性別歧視，「以性別差異要求施行人工流產」或「人工生殖選擇胚胎性別」已屬違法。除性聯遺傳疾病之診斷外，民眾不得要求產前性別篩檢，並以性別差異要求施行人工流產。

性別平等 國健署 重男輕女

延伸閱讀

「好小子」顏正國驚傳肺腺癌病逝 衛福部籲注意肺部7大「求救信號」

中國醫大兒童醫院慶11週年 跨專科延續早產兒生命

RSV全齡防治／一人接種，兩人受惠　林芯伃：孕婦施打RSV疫苗可保護新生兒

衛福部：台灣新生兒每年夭折600名是錯誤描述

相關新聞

上午11時33分花蓮外海規模5.0地震 最大震度3級

今天上午11時34分發生地震，北部有感。

顏正國50歲癌逝…醫揭肺腺癌初期3大症狀 出現1狀況快就醫

以「好小子」系列電影走紅的資深男星顏正國，7日傳出因肺腺癌病逝的噩耗，享年50歲。彰化秀傳紀念醫院曾發布一篇關於肺癌症狀的文章，提醒民眾肺癌初期症狀往往不明顯，許多患者發現時已屬中晚期，呼籲民眾提高警覺、及早篩檢。

哈隆轉強颱 準「娜克莉颱風」生成、路徑可能複製貼上

目前太平洋地區有1個颱風，和有1個熱帶性低氣壓，哈隆颱風今天上午8時增強為強烈颱風，以每小時20公里速度，向北北東進行。...

重懲黑心豬大腸業者 石崇良：今天就依食安法開罰超過5千萬元

屏東縣百威公司涉嫌以工業用雙氧水加工豬大腸，且違規品項流向台北市、桃園市、高雄市、屏東縣4縣市。衛福部長石崇良今天說，今...

行動電源自燃頻傳 高鐵公告勿放行李或背包充電 「要視線可及之處」

近年大眾運輸列車頻傳行動電源自燃事件，台灣高鐵過去僅呼籲旅客多注意，然而為確保乘車安全，高鐵公司今表示，未來旅客乘車時切...

愈做愈傷身！醫生列出「4大偽健康習慣」 警告患癌風險反飆升

現代人開始注重養生，但原來有些「健康習慣」做得愈多愈傷身。台灣1名醫生列出4個「偽健康習慣」，指出「你以為的『健康生活』，其實可能在害你」，最嚴重更會罹癌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。