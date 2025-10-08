「想生女兒！」 衛福部公布台灣新生兒性別比 重男輕女觀念已淡化

近20年來，台灣的出生性別比從93年的1.108，下降至113年的1.074（出生性別比=活產男嬰數/活產女嬰數），顯示傳統重男輕女觀念已逐漸淡化，甚至轉向「偏愛女孩」。隨著立法禁止、經濟以及社會結構的改變，性別平等理念漸入人心，國健署呼籲，女孩男孩一樣好，也藉此減輕期待懷孕之婦女的心理壓力。

依據聯合國公布的「2024年世界人口展望」（World Population Prospects 2024），在自然狀況下，男嬰出生數略高於女嬰，出生性別比介於1.02至1.06之間，113年全球平均約為1.05，在不同地區或族群略有差異。其中，東亞/東南亞及大洋洲（不含紐西蘭、澳洲）的出生性別比相對較高，分別約為1.1及1.09。

國健署出生通報資料統計，我國113年出生性別比為1.074，已低於20年前的1.108，在不同胎次間無明顯差異，第一胎、第二胎、第三胎、第四胎及以上之出生性別比分別為1.072、1.074、1.080和1.081，顯示性別平等觀念已逐步落實。

國健署表示，過去受到傳統文化及社會觀念的影響，普遍認為男性在經濟貢獻、社會地位與傳宗接代等方面具有更重要的角色，因此存在「重男輕女」的觀念。台灣新生兒男女比例趨於平衡，反映出重男輕女觀念的鬆動，而從近年來流行的「性別揭曉派對」，不論男孩女孩，都呈現迎接新生命的驚喜。

兩性平權應從孕育開始，國健署長沈靜芬指出，除性聯遺傳疾病的診斷外，不應進行胎兒性別篩選或性別選擇性墮胎，同時，進行人工生殖時亦不得選擇胚胎性別。醫師除非基於正當醫學理由，不應以任何形式揭露胎兒性別，共同維護性別平等與生命尊嚴的基本價值。

聯合國於101年通過決議，將10月11日訂為「國際女孩日」，突顯女孩權益的重要性，消除性別不平等。我國也於102年將這一天訂為「台灣女孩日」，並由各部會積極落實各項促進女孩身心健康、教育、人身安全之措施，改善性別刻板印象與歧視等工作。

沈靜芬強調，胎兒性別篩選或性別選擇性墮胎，已被國際視為一種嚴重的性別歧視，「以性別差異要求施行人工流產」或「人工生殖選擇胚胎性別」已屬違法。除性聯遺傳疾病之診斷外，民眾不得要求產前性別篩檢，並以性別差異要求施行人工流產。