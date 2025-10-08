快訊

目睹死亡現場 新竹兄弟伴屍父親一晚 專家提醒恐PTSD應盡速協助

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
新竹一對年僅10歲兄弟以為父親睡著，隔天發現叫不醒急求助，才發現原來已伴屍一晚 ，醫師提醒小心PTSD。美聯社
新竹一對年僅10歲兄弟以為父親睡著，隔天發現叫不醒急求助，才發現原來已伴屍一晚 ，醫師提醒小心PTSD。美聯社

新竹一對年僅10歲兄弟以為父親睡著，隔天發現叫不醒急求助，才發現原來已伴屍一晚，不過他們的母親過去也因難產過世。有專家表示，這樣的經歷屬於典型的創傷事件，極可能導致創傷後壓力障礙（Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD），需及早啟動心理治療與多層面輔導介入。

精神科醫師楊聰財表示，兄弟不僅目睹死亡現場，還在極度無助與恐懼的情境中確認父親死亡，加上10年前已歷母親喪親，接連失去2位主要依附對象，創傷強度極高。若後續出現反覆夢魘、閃回、逃避談論事件、情緒低落或過度警覺等症狀，持續超過一個月且影響生活，就符合PTSD診斷標準。

楊聰財說，兒童的創傷療癒應以「安全感重建、情緒調節、創傷記憶整合」為核心，並透過專業心理治療、學校輔導及社會支持三個層面同步介入。在臨床治療上，建議採取創傷聚焦認知行為治療（TF-CBT），這是目前最具實證效果的兒少PTSD治療方法。治療過程包括協助孩子理解創傷、學習放鬆技巧、調整負面信念，並逐步、安全地處理創傷記憶。若孩子年幼或不善言語表達，則可透過遊戲或藝術治療，引導情緒表達與修復。

在學校與生活輔導方面，楊聰財表示，教育單位與社會處應確保兄弟倆有穩定、安全的安置環境與主要照顧者，避免生活變動造成二次創傷。學校專輔老師與社工需定期提供輔導與情緒支持，幫助孩子辨識並表達悲傷、恐懼、憤怒等情緒，同時協助釐清事件真相，避免自責或錯誤認知。教師亦應了解孩子的特殊處境，提供彈性課業與人際支持，維持同儕互動與歸屬感。

楊聰財表示，在家庭與社會支持系統方面，新的照顧者應學習理解創傷反應、提供穩定關懷並與專業團隊合作。社會工作單位則須建立長期追蹤機制，特別關注兄弟倆在青春期等關鍵成長階段的情緒與人際發展，必要時持續介入輔導。

楊聰財說，兒童喪親創傷的復原需要時間與持續支持，兄弟需要一個專業心理治療結合穩定生活環境與持續性社會支持的長期計畫，才能有效處理創傷，重回健康的成長軌道。

