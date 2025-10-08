「好小子」顏正國病逝　營養師點5招護肺守健康

快訊

中央社／ 台北8日電
「好小子」顏正國昨天驚傳肺腺癌辭世，享年50歲。本報資料照片 吳致碩
以「好小子」系列電影走紅的演員顏正國昨天病逝，據悉他近期才發現罹患肺癌晚期。營養師分享5招護肺守健康，要戒菸、多蔬果、少紅肉、顧腰圍、愛運動，以良好習慣降低風險。

衛福部統計，肺癌是台灣癌症發生率、死亡率雙冠王，每年奪走逾萬條生命。世界衛生組織（WHO）資料顯示，吸菸是造成肺癌最主要危險因子，占比達70%至80%，二手菸暴露也會增加罹患肺癌風險，空氣污染則占15%；此外，職業暴露、肺部病史、肺癌家族史、炒菜油煙等也是危險因子。

癌症關懷基金會營養師黃書宜透過新聞稿分享5個日常好習慣，遠離肺癌威脅。第1點是「戒菸首要，遠離致癌根源」，研究顯示，戒菸後10至15年內，罹患肺癌的風險會降低一半，同時也能減少大腸癌、口腔癌、胃癌等多種癌症風險。戒菸也能保護家人、朋友免受二手菸危害。

第2點是「多蔬果，提升抗氧化力」，研究指出，水果或蔬菜攝取量過低恐增加3倍肺癌風險。蔬果富含植化素和抗氧化營養素，尤其β-胡蘿蔔素、維生素C和E等，能清除自由基、減少細胞損傷，降低罹癌風險。黃書宜建議，多攝取綠葉蔬菜、胡蘿蔔、芭樂、番茄、十字花科蔬菜等。

第3點是「少紅肉，遠離加工肉品」，黃書宜說，紅肉飽和脂肪較高，高飽和脂肪攝取增加肺癌風險，大量食用紅肉會顯著增加24%罹患肺癌風險；反之以多元不飽和脂肪取代飽和脂肪，可使肺小細胞癌和肺鱗狀細胞癌風險分別降低16%及17%。同時應避免吃醃製和煙燻肉製品。

第4點是「保持理想腰圍，降低發炎風險」，黃書宜提醒，研究指出，腰圍越大，罹患肺癌的風險就越高，建議男性腰圍應小於90公分（約35吋）、女性腰圍應小於80公分（約31吋）。

第5點是「規律運動」，黃書宜引用衛生福利部國民健康署建議，每天至少30分鐘中等強度運動。規律運動能促進肺部代謝、提升心肺功能，甚至真的有研究發現，有運動習慣者可降低20%至50%肺癌風險。

黃書宜說，高危險族群應定期接受胸部X光檢查，必要時接受胸部低劑量電腦斷層檢查（LDCT）。而在台灣肺癌盛行率居高不下的情況下，即使非高風險族群，也應建立定期檢查習慣，早期發現、早期治療，能顯著提升治癒率。

