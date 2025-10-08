交通部擬修法開放多元計程車機場載客 年底修法、明年上半年上路試辦
桃園機場今年6月才發生白牌車攬客拒檢，導致西班牙籍旅旅客受傷，9月再發生白牌車違規載客拒檢，造成香港旅客受傷，航警連開8槍才制止，引發外界關注。交通部長陳世凱今表示，今年底將針對機場放寬多元計程車載客進行修法，預計明年上半年首度試辦。
桃園機場今年9月20日發生白牌車違規攬客，遭航警攔查不僅拒檢還加速衝撞警車，導致香港籍女乘客受傷，航警更對空及對車輪胎開出8槍制止。
交通部長陳世凱今赴立法院交通委員會進行業務報告，會中立委洪孟楷質詢指出，白牌車爭議屢被討論，上月桃園機場發生香港旅客被甩出門外，警方甚至連開8槍，盼研議開放更寬容的規畫讓各方都能接受。
陳世凱答詢時表示，為讓旅客接駁更便利，目前已在討論放寬更多元、實際、更符合現實的修法草案，預計今年底或明年1月執行為期3至4個月的試辦。
陳世凱會中受訪說，發現民眾搭車方式愈來愈多元，過去機場都是以排班計程車載客，為符合旅客需求，已著手修正多元計程車辦法。
陳世凱坦言，由於各機場狀況不同，後續會朝試辦方向執行，並跟所有利害關係人開公聽會討論。
民航局長何淑萍說，白牌車其實是租賃車，只要預約就能搭乘，會盡量宣導旅客搭乘合法車輛，今年底會提出修法，首度放寬多元計程車載客，預計明年初預告、辦理公聽會收集意見、擇定各機場載客場地，預計明年上半年於各機場試辦。
