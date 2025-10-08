快訊

台鐵暴力事件頻傳 立委擬修法加嚴罰則 交長陳世凱支持

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵五權車站6日1名男子因未購票進站遭站務員攔查，竟出手將站務員推落軌道，導致該站務員腿部骨裂。圖／台鐵員工提供

台鐵五權車站6日發生無票男遭站務員攔查，竟出手將其推落軌道，還未爬起身就有列車進站，所幸是在對向軌道，站務員逃過死劫。立委洪孟楷今表示，鑑於旅客針對大眾運輸業員工暴力攻擊不斷，將提案修法，研擬加嚴罰則；交通部長陳世凱表示肯定，願意支持修法重罰暴力攻擊。

交通部長陳世凱今赴立法院交通委員會進行業務報告，會中立委洪孟楷質詢，台鐵五權車站6日發生站務員遭無票男推落軌道，所幸剛時進站的列車不在同一軌道上，否則將發生憾事。

然而，這已不是第一起台鐵員工遭攻擊事件，洪孟楷指出，去年8月台鐵大林站也發生員工被攻擊的情況，當初希望透過配發員工密錄器及增加見警率，以預防職場暴力，但五權站事件顯然沒有配發密錄器，以至於無法還原當時狀況，質疑類似情況到底還要發生多少次。

洪孟楷強調，不僅是台鐵第一線員工很辛苦，高鐵、客運、航空公司相關第一線員工也都是高風險群，不應讓員工在提供服務時還遭受到這樣的攻擊。

洪孟楷舉例，過去也頻傳急診室暴力，很多人喝醉酒就會攻擊醫護人員，但修法提高罰則後有嚇阻效果。交通疏運期間一位難求，乘客火氣會變得較大，就頻傳暴力衝突，未來台鐵員工值勤，若有不明就理或刻意攻擊站務員等情況，就應該提高罰則，加強處分，他也已提出修法建議，應保障運輸業人員。

根據洪孟楷規畫，初步將提出「鐵路法」修法，後續再研擬修「民航法」、「大眾捷運法」等，逐步擴大各大眾運輸行業。

立委林國成也質疑，台鐵半年來已連續發生7起暴力事件，保全要加強；陳世凱說，台鐵會協助保護員工，台鐵產業工會訴求裝密錄器，但台鐵企業工會反對，台鐵公司也在研議中，該花錢保護員工的就應該保障員工。

陳世凱表示，密錄器的建議非常好，台鐵之前討論過，也已透過幾次勞資協商溝通，目前不支持的比較多，交通部當時也是希望可以推動密錄器，也拜託台鐵公司研議，「經費不是問題」，但必須要員工都接受同意，就會來配發，未來會持續溝通。

台鐵 洪孟楷 密錄器

