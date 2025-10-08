快訊

國慶連假10縣市訂房率逾5成 高公局估國道將湧大量觀光旅遊車潮

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
周五開始國慶連假，預期仍將有大量觀光旅遊車潮。本報資料照片
周五開始國慶連假，預期仍將有大量觀光旅遊車潮。本報資料照片

周五開始國慶連假，觀光署統計，假期首2日有10個縣市平均訂房率高於5成以上。高公局說，國慶連假部分地區可能有短暫降雨狀況，雖然受到局部雨勢影響，預期仍將有大量觀光旅遊車潮，尖峰時段鄰近景點國道路段易有壅塞情形。

國慶連假期間大台北、基隆北海岸、東半部地區及恆春半島可能有局部短暫陣雨，中南部地區及其他山區則為午後有局部短暫雷陣雨。

另依據觀光署公布的資料，國慶連假首2日平均訂房率高於5成以上的縣市有宜蘭縣、台東縣、南投縣、基隆市、台北市、新北市、連江縣、桃園市、屏東縣及苗栗縣。

高公局說，為因應假期間龐大旅遊交通需求，及維持國道合理的服務水準，高公局規畫實施部分匝道封閉管制措施。短途開車建議多利用省道等地方道路，若行駛國道，建議行前多參考高公局每日路況預報，以避開國道易壅塞路段及時段。用路人行車前可利用高速公路1968App或網路查詢即時天氣及路況，彈性調整行程規畫。

