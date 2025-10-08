顏正國50歲癌逝…醫揭肺腺癌初期3大症狀 出現1狀況快就醫

以「好小子」系列電影走紅的資深男星顏正國，7日傳出因肺腺癌病逝的噩耗，享年50歲。彰化秀傳紀念醫院曾發布一篇關於肺癌症狀的文章，提醒民眾肺癌初期症狀往往不明顯，許多患者發現時已屬中晚期，呼籲民眾提高警覺、及早篩檢。

彰化秀傳紀念醫院胸腔外科醫師廖頌揚指出，肺癌初期症狀輕微甚至無感，隨著病情進展，可能出現持續性咳嗽、胸痛、呼吸困難與體重下降等現象。若出現「持續咳嗽且伴隨其他不適」的情況，應立即就醫進行檢查。

肺癌各分期症狀解析

初期症狀：

1. 持續性咳嗽，偶爾伴隨血痰。

2. 胸痛，可能因腫瘤壓迫胸部結構或刺激神經引起。

3. 呼吸困難，運動時更為明顯。

中期症狀：

1. 咳嗽加劇，並可能出現血痰。

2. 胸痛持續且加重，深呼吸或咳嗽時更明顯。

3. 呼吸困難影響日常活動。

4. 喉嚨痛或發炎，顯示腫瘤壓迫周圍組織。

晚期症狀：

1. 咳嗽嚴重並伴大量血痰。

2. 胸痛劇烈且持續不斷。

3. 即使休息時仍感嚴重呼吸困難。

4. 體重減輕，可能因腫瘤影響到食慾與消化吸收

5. 持續性疲倦和虛弱感

廖頌揚醫師指出，肺癌大致可分為兩大類：小細胞肺癌和非小細胞肺癌。其中，非小細胞肺癌又可細分為肺腺癌、肺鱗狀細胞癌和大細胞肺癌等亞型。雖然有許多因素都可能導致一個人罹患肺癌，然而吸菸是最主要的風險因子，其他像是長期暴露於石棉、放射性物質、空氣汙染以及遺傳因素也有關聯。

廖頌揚醫師提醒，雖然咳嗽是肺癌的一種常見症狀，但並非所有咳嗽都與肺癌有關。若有持續的咳嗽或伴有其他症狀時，建議立即尋求醫師幫助，及早進行胸部X光或電腦斷層掃描。必要時，醫師會依情況安排正子發射斷層掃描、支氣管內鏡檢查或組織切片，以確定診斷。他呼籲，及早發現與治療，對提高患者生活品質與存活率是很重要的關鍵因素。