快訊

「鏟子英雄」免費吃龍蝦！ 豐FOOD「下午茶吃到飽半價」優惠延長、身分證中3碼送牛小排

幼兒園老師「拿膠帶貼嘴、關小黑屋」 YouTuber痛心揭露愛女遭虐待

影／農地亂象延燒保護區也淪陷！高雄大坪頂現「柏油山」遭倒廢棄物

聽新聞
0:00 / 0:00

顏正國50歲癌逝…醫揭肺腺癌初期3大症狀 出現1狀況快就醫

聯合新聞網／ 綜合報導
彰化秀傳紀念醫院胸腔外科醫師廖頌揚指出，若出現持續性咳嗽且伴隨其他症狀時，就應該立即尋求醫師協助進行診斷，必要時及早接受治療。 示意圖／Ingimage
彰化秀傳紀念醫院胸腔外科醫師廖頌揚指出，若出現持續性咳嗽且伴隨其他症狀時，就應該立即尋求醫師協助進行診斷，必要時及早接受治療。 示意圖／Ingimage

以「好小子」系列電影走紅的資深男星顏正國，7日傳出因肺腺癌病逝的噩耗，享年50歲。彰化秀傳紀念醫院曾發布一篇關於肺癌症狀的文章，提醒民眾肺癌初期症狀往往不明顯，許多患者發現時已屬中晚期，呼籲民眾提高警覺、及早篩檢。

彰化秀傳紀念醫院胸腔外科醫師廖頌揚指出，肺癌初期症狀輕微甚至無感，隨著病情進展，可能出現持續性咳嗽、胸痛、呼吸困難與體重下降等現象。若出現「持續咳嗽且伴隨其他不適」的情況，應立即就醫進行檢查。

肺癌各分期症狀解析

初期症狀：

1. 持續性咳嗽，偶爾伴隨血痰。

2. 胸痛，可能因腫瘤壓迫胸部結構或刺激神經引起。

3. 呼吸困難，運動時更為明顯。

中期症狀：

1. 咳嗽加劇，並可能出現血痰。

2. 胸痛持續且加重，深呼吸或咳嗽時更明顯。

3. 呼吸困難影響日常活動。

4. 喉嚨痛或發炎，顯示腫瘤壓迫周圍組織。

晚期症狀：

1. 咳嗽嚴重並伴大量血痰。

2. 胸痛劇烈且持續不斷。

3. 即使休息時仍感嚴重呼吸困難。

4. 體重減輕，可能因腫瘤影響到食慾與消化吸收

5. 持續性疲倦和虛弱感

廖頌揚醫師指出，肺癌大致可分為兩大類：小細胞肺癌和非小細胞肺癌。其中，非小細胞肺癌又可細分為肺腺癌、肺鱗狀細胞癌和大細胞肺癌等亞型。雖然有許多因素都可能導致一個人罹患肺癌，然而吸菸是最主要的風險因子，其他像是長期暴露於石棉、放射性物質、空氣汙染以及遺傳因素也有關聯。

廖頌揚醫師提醒，雖然咳嗽是肺癌的一種常見症狀，但並非所有咳嗽都與肺癌有關。若有持續的咳嗽或伴有其他症狀時，建議立即尋求醫師幫助，及早進行胸部X光或電腦斷層掃描。必要時，醫師會依情況安排正子發射斷層掃描、支氣管內鏡檢查或組織切片，以確定診斷。他呼籲，及早發現與治療，對提高患者生活品質與存活率是很重要的關鍵因素。

顏正國 肺腺癌 肺癌

相關新聞

上午11時33分花蓮外海規模5.0地震 最大震度3級

今天上午11時34分發生地震，北部有感。

顏正國50歲癌逝…醫揭肺腺癌初期3大症狀 出現1狀況快就醫

以「好小子」系列電影走紅的資深男星顏正國，7日傳出因肺腺癌病逝的噩耗，享年50歲。彰化秀傳紀念醫院曾發布一篇關於肺癌症狀的文章，提醒民眾肺癌初期症狀往往不明顯，許多患者發現時已屬中晚期，呼籲民眾提高警覺、及早篩檢。

哈隆轉強颱 準「娜克莉颱風」生成、路徑可能複製貼上

目前太平洋地區有1個颱風，和有1個熱帶性低氣壓，哈隆颱風今天上午8時增強為強烈颱風，以每小時20公里速度，向北北東進行。...

重懲黑心豬大腸業者 石崇良：今天就依食安法開罰超過5千萬元

屏東縣百威公司涉嫌以工業用雙氧水加工豬大腸，且違規品項流向台北市、桃園市、高雄市、屏東縣4縣市。衛福部長石崇良今天說，今...

行動電源自燃頻傳 高鐵公告勿放行李或背包充電 「要視線可及之處」

近年大眾運輸列車頻傳行動電源自燃事件，台灣高鐵過去僅呼籲旅客多注意，然而為確保乘車安全，高鐵公司今表示，未來旅客乘車時切...

愈做愈傷身！醫生列出「4大偽健康習慣」 警告患癌風險反飆升

現代人開始注重養生，但原來有些「健康習慣」做得愈多愈傷身。台灣1名醫生列出4個「偽健康習慣」，指出「你以為的『健康生活』，其實可能在害你」，最嚴重更會罹癌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。