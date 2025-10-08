快訊

紓解搭車人潮 高鐵每周五3班來回「台北-台中」本周五0時開放售票

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
為提升乘車品質11月7日起每周五尖峰時段，調整3班南下列車行駛「台北-台中」來回，10月10日凌晨0時起開放售票。聯合報系資料照
為提升乘車品質11月7日起每周五尖峰時段，調整3班南下列車行駛「台北-台中」來回，10月10日凌晨0時起開放售票。聯合報系資料照

台灣高鐵國慶疏運（明天至下周一）即將展開，總計5天加開66班次列車、提供881班次的旅運服務，截至今天上午8時，共有44萬5000人次完成訂票，其中部分離峰時段還有空位；此外，11月7日起每周五尖峰時段，調整3班南下列車行駛「台北-台中」來回，10月10日凌晨0時起開放售票。

為加強服務台中以北的短程區間旅客，高鐵公司擴大台中以北區間的自由座運能，尖峰時段行駛「南港-台中」、停靠沿途各站的區間車的自由座車廂增加至9節（1至4車及8至12車），以加強服務自由座旅客。總計國慶疏運期間將提供16班次（南下7班、北上9班）的9節自由座區間列車，往返台中以北各站可多加利用。

針對國慶疏運，高鐵公司說，總計5天加開66班次列車、提供881班次的旅運服務，截至今天上午8時止，共有44萬5000人次完成訂票。其中，仍有空位的離峰時段，包含南下明天下午1時以前、周五下午4時以後，以及周六全天雙向，如尚未購票可多加利用離峰時段。

台灣高鐵公司特別提醒，預計搭乘自由座的旅客，前往車站前先透過高鐵企業網站及「T-EX行動購票」App查詢「車站人潮資訊」燈號，掌握人潮狀況以避免久候。

高鐵預估，國慶疏運期間的尖峰時段將落在明天下午至晚間的南下方向，以及收假日周日的北上方向，高鐵公司將即時、持續依照各站人潮狀況更新燈號，以便旅客避開尖峰時段，分流搭乘。另建議對號座旅客，預先透過「T-EX行動購票」App或便利商店完成取票，並預留更充裕時間提前到站搭車，確保行程順暢。

此外，台灣高鐵也將隨時監控各車站人潮狀況，並與台鐵以及國道客運保持密切橫向聯繫，必要時，即配合交通部啟動「運具聯防疏運」機制，適度引導高鐵旅客轉搭台鐵、客運等其他大眾交通運具。

高鐵公司表示，疏運期間預期尖峰時段將有大量旅客同時搭車，提醒旅客應預留更充裕時間、提早到站準備，避免因人潮過多而延誤行程。另也呼籲旅客發揮公德心與同理心，乘車時相互體諒禮讓；攜帶大件行李、年長者、行動不便、孕婦及推嬰兒車的旅客。

此外，因列車空間有限，高鐵公司呼籲，乘車時，旅客的大型行李應放置行李區，避免妨礙車門及旅客動線，勿以行李或物品占用座位，隨身及小型行李請放置於座位上方行李架。

另為提升乘車品質，高鐵公司說，將自11月7日起，每周五尖峰時段，調整3班南下區間車載客始發站為台北站，營運區間變更為「台北─台中」，台北（含）以南各站時刻不變，原車次T1541、T1545、T1553配合變更為T3541、T3545及T3553，將於10月10日周五凌晨0時起開放售票。

