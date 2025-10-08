國慶連假首2日平均訂房率高於5成 高公局估大量觀光車潮湧現

根據天氣預報，國慶連假部分地區可能有短暫降雨狀況。截至114年9月26日為止，有10個縣市假期首2日平均訂房率高於5成以上。國慶連假期間雖然受到局部雨勢影響，高速公路局預期仍將有大量觀光旅遊車潮，尖峰時段鄰近景點國道路段易有壅塞情形。

中央氣象署預報國慶連假期間大臺北、基隆北海岸、東半部地區及恆春半島將有局部短暫陣雨，中南部地區及其他山區則為午後有局部短暫雷陣雨。用路人出門前除應養精蓄銳，更要落實行車檢查，如檢查大燈、雨刷、雨刷水及輪胎胎紋與胎壓等；途中亦請與前車保持安全距離，以維自身及他人行車安全。

另根據觀光署公布之資料，國慶連假首2日平均訂房率高於5成以上的縣市有宜蘭縣、臺東縣、南投縣、基隆市、臺北市、新北市、連江縣、桃園市、屏東縣及苗栗縣。為因應假期間龐大旅遊交通需求及維持國道合理之服務水準，高公局規劃實施部分匝道封閉管制措施。短途民眾如欲自行開車，建議多利用省道等地方道路；若須行駛國道，建議行前多參考高公局每日路況預報，以避開國道易壅塞路段及時段。用路人行車前可利用高速公路1968App或網路查詢即時天氣及路況，彈性調整行程規劃。

高公局籲請駕駛人出門除落實行車檢查，乘車人員於車上應全程繫妥安全帶，才能隨時獲得安全保障。高公局預祝國人國慶佳節愉快、行車平安。