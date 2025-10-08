高鐵國慶疏運 離峰仍有座位 11月7日起每周五3班南下區間車改自台北發車

台灣高鐵國慶疏運即將展開，總計5天加開66班次列車、提供881班次的旅運服務，截至今(8)日上午8時止，共有44萬5千人次完成訂票。其中，仍有空位的離峰時段，包括南下10月9日(四)下午13:00以前、10月10日(五)下午16:00以後以及10月11日(六)全天雙向。

為加強服務台中以北之短程區間旅客，台灣高鐵特別擴大台中以北區間的自由座運能，尖峰時段行駛「南港-台中」、停靠沿途各站之區間車的自由座車廂增加至9節 (1至4車及8至12車)，以加強服務自由座旅客；總計國慶疏運期間將提供16班次 (南下7班、北上9班) 的9節自由座區間列車，敬請往返台中以北各站旅客多加利用，並歡迎雙北旅客利用南港站進出，以避開人潮。

另為提升乘車品質，台灣高鐵將自11月7日起每週五尖峰時段，調整3班南下區間車載客始發站為台北站，營運區間變更為「台北─台中」，台北(含)以南各站時刻不變，原車次T1541、T1545、T1553配合變更為T3541、T3545及T3553，將於10月10日(五)凌晨零時起開放售票。

近來時傳行動電源自燃事件，台灣高鐵公司呼籲旅客行動電源如有變形或異常發熱，請勿攜帶搭車或使用；敬請使用BSMI或NCC認證合格之行動電源，乘車時務必隨身攜帶保管，請勿將行動電源置於皮包或行李內充電，充電時應放在視線範圍處，以便一旦發生異常狀況，及時處理；旅客使用或保管行動電源不慎造成火警，須負相關法律與賠償責任。

台灣高鐵公司特別提醒預計搭乘自由座的旅客，前往車站前先透過高鐵企業網站及「T-EX行動購票」App查詢「車站人潮資訊」燈號，掌握人潮狀況以避免久候。

台灣高鐵公司預估，國慶疏運期間的尖峰時段將落在10月9日下午至晚間之南下方向，以及收假日10月12日 (日)北上方向，高鐵公司將即時、持續依照各站人潮狀況更新燈號，以便旅客避開尖峰時段，分流搭乘。另建議對號座旅客，預先透過「T-EX行動購票」App或便利商店完成取票，並預留更充裕時間提前到站搭車，確保行程順暢。

此外，台灣高鐵也將隨時監控各車站人潮狀況，並與台鐵以及國道客運保持密切橫向聯繫，必要時，即配合交通部啟動「運具聯防疏運」機制，適度引導高鐵旅客轉搭台鐵、客運等其他大眾交通運具，以節省等候時間，讓行程更順暢、出遊更順心。

疏運期間預期尖峰時段將有大量旅客同時搭車，提醒旅客應預留更充裕時間、提早到站準備，避免因人潮過多而延誤行程。此外，台灣高鐵公司也呼籲旅客發揮公德心與同理心，乘車時相互體諒禮讓；攜帶大件行李、年長者、行動不便、孕婦及推嬰兒車的旅客，敬請提早到站並搭乘電梯；搭乘手扶梯的旅客，請緊握扶手、站穩踏階，以確保安全。

列車抵達時請先下後上，車門玄關處應保持下車動線順暢，敬請不下車的旅客配合、禮讓下車旅客；此外，因列車空間有限，乘車時，旅客之大型行李應放置行李區，避免妨礙車門及旅客動線，更請勿以行李或物品佔用座位，隨身及小型行李請放置於座位上方行李架。敬請旅客遵守規定，共同維護乘車秩序與品質。