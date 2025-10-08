今年來台觀光人次能否達標千萬？ 觀光署長給出答案

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

交通部觀光署在今年立下目標來台觀光旅客人次達標千萬級人均消費195美元，8日在立法院交通委員會上就有立委關心今年是否能達標。對此，觀光署長陳玉秀表示，今年在量的部分應該會穩定成長10％，但也鑒於今年挑戰較多，要達標千萬可能有難度。

民進黨立委李昆澤指出，截至七月來台旅客僅478萬3,466人次，年增9.56％，那今年的千萬人次能否達成？

陳玉秀指出，台灣觀光目前恰好面臨到質跟量要同步提升，今年在量的部分應該會穩定成長10％左右今年對台灣而言挑戰也相當多。

至於是否能達標觀光署今年設立的目標，陳玉秀坦言，今年確實比較有挑戰，要達成的機會不高，主要是在今年也要提高在品質部分，包括服務品質，以及觀光景點供給。

李昆澤追問先前交通部也有提到900萬人次是一個基本目標，其他國家都進步的非常多，人家都是以80分為基準，台灣竟然只要50分就算及格？我國的成績真的非常落後，今年目標千萬人次跟日均消費195美元到年底是否有望達標？

交通部長陳世凱說，在觀光部分我們當然要越做越好，去年比前年成長了21％，今年跟去年同期相比成長了9.56％，我們的目標是希望每一年都要成長，不論是穩定成長還是快速成長，日均消費也是要提升，但在今年台灣也確實會遇到一些挑戰，主要是我國在匯率上面確實比較不利，今年台幣比較強勢，讓台灣旅遊變得比較貴一點。

陳世凱強調，雖然我們希望可以快速成長，但目前看來我們是穩步成長。

