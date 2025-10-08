「好小子」顏正國癌逝 病友團體示警：蔬果吃太少 肺癌罹病機率增3倍

藝人「好小子」顏正國7日傳出因肺癌病逝，享年50歲。肺癌是國內新國病，世衛組織指出，吸菸是導致肺癌的主要因子，但國內反而是「不吸菸」肺癌族群較多。癌症關懷基金會建議，民眾應定期接受低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，同時應戒菸、多吃蔬果、少吃紅肉、保持理想腰圍、規律運動5大原則，才能遠離肺癌風險。

癌症關懷基金會營養師黃書宜說，中研院「台灣癌症登月計畫」發現，國內女性患者受基因、免疫、荷爾蒙等致癌因子影響，即使吸菸比率低，也可能會罹癌，女性患者不可掉以輕心，除符合篩檢規定的家族史、老菸槍應定期篩檢，因國內肺癌盛行率居高不下，也建議非高風險族群，建立定期篩檢習慣，早期發現、及早治療，提升治癒率。

黃書宜說，戒菸是避免罹患肺癌最有效方法，研究顯示，戒菸後15年內，離會肺癌風險降低一半，且能同時減少大直腸癌、肝癌、咽喉癌、口腔癌、胃癌、食道癌、胰臟癌、膀胱癌、子宮頸癌等風險，並可保護親友，免受二手菸危害；多吃蔬果，攝取其中植化素和抗氧化營養素，尤其β-胡蘿蔔素、維生素等，能清除自由基、減少細胞損傷，降低罹癌風險。

「水果或蔬菜攝取量過低，恐使肺癌風險增加3倍」黃書宜建議，可多攝取綠葉蔬菜、綠葉蔬菜、胡蘿蔔、芭樂、番茄、十字花科蔬菜（如油菜、大白菜、甘藍、花椰菜）、蔥、蒜等。而食用過多紅肉，則會增加24%罹患肺癌風險，且高飽和脂肪攝取，會使肺癌風險增加，以多元不飽和脂肪取代飽和脂肪，可讓肺小細胞癌、鱗狀細胞癌罹癌風險降低16%至17%。

黃書宜說，男性應保持90公分、女性80公分理想腰圍，配合規律運動，也可避免罹患癌症，建議民眾依衛福部國健署建議，每天至少從事30分鐘中等強度運動，促進肺部代謝、提升心肺功能，可降低2至5成肺癌風險，良好生活習慣不僅是降低肺癌風險關鍵，也有助於減少復發機率，民眾不必一次到位，可從小的改變開始，逐步邁向健康。