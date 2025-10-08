快訊

金價飆破4000美元 央行持有黃金價值翻10倍

故宮百年／蘇軾到底寫什麼？〈西園雅集圖〉藏千年密碼

哈隆轉強颱 準「娜克莉颱風」生成、路徑可能複製貼上

「好小子」顏正國癌逝 病友團體示警：蔬果吃太少 肺癌罹病機率增3倍

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
「好小子」顏正國昨天驚傳肺腺癌辭世，享年50歲。本報資料照片
「好小子」顏正國昨天驚傳肺腺癌辭世，享年50歲。本報資料照片

藝人「好小子」顏正國7日傳出因肺癌病逝，享年50歲。肺癌是國內新國病，世衛組織指出，吸菸是導致肺癌的主要因子，但國內反而是「不吸菸」肺癌族群較多。癌症關懷基金會建議，民眾應定期接受低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，同時應戒菸、多吃蔬果、少吃紅肉、保持理想腰圍、規律運動5大原則，才能遠離肺癌風險

癌症關懷基金會營養師黃書宜說，中研院「台灣癌症登月計畫」發現，國內女性患者受基因、免疫、荷爾蒙等致癌因子影響，即使吸菸比率低，也可能會罹癌，女性患者不可掉以輕心，除符合篩檢規定的家族史、老菸槍應定期篩檢，因國內肺癌盛行率居高不下，也建議非高風險族群，建立定期篩檢習慣，早期發現、及早治療，提升治癒率。

黃書宜說，戒菸是避免罹患肺癌最有效方法，研究顯示，戒菸後15年內，離會肺癌風險降低一半，且能同時減少大直腸癌、肝癌、咽喉癌、口腔癌、胃癌、食道癌、胰臟癌、膀胱癌、子宮頸癌等風險，並可保護親友，免受二手菸危害；多吃蔬果，攝取其中植化素和抗氧化營養素，尤其β-胡蘿蔔素、維生素等，能清除自由基、減少細胞損傷，降低罹癌風險。

「水果或蔬菜攝取量過低，恐使肺癌風險增加3倍」黃書宜建議，可多攝取綠葉蔬菜、綠葉蔬菜、胡蘿蔔、芭樂、番茄、十字花科蔬菜（如油菜、大白菜、甘藍、花椰菜）、蔥、蒜等。而食用過多紅肉，則會增加24%罹患肺癌風險，且高飽和脂肪攝取，會使肺癌風險增加，以多元不飽和脂肪取代飽和脂肪，可讓肺小細胞癌、鱗狀細胞癌罹癌風險降低16%至17%。

黃書宜說，男性應保持90公分、女性80公分理想腰圍，配合規律運動，也可避免罹患癌症，建議民眾依衛福部國健署建議，每天至少從事30分鐘中等強度運動，促進肺部代謝、提升心肺功能，可降低2至5成肺癌風險，良好生活習慣不僅是降低肺癌風險關鍵，也有助於減少復發機率，民眾不必一次到位，可從小的改變開始，逐步邁向健康。

肺癌 篩檢 顏正國 風險

延伸閱讀

顏正國、小鬼天國重逢！「玩很大」同框曝光　合體惹哭全網

同是肺腺癌末期！顏正國、汪建民「相隔一年同日驟逝」

顏正國癌症驟逝！「臺灣三部曲」成遺作　賴銘偉悲痛曝相處點滴　　

顏正國遭肺腺癌奪命！「角頭2」許維恩哀悼：在天堂依然瀟灑自在

相關新聞

哈隆轉強颱 準「娜克莉颱風」生成、路徑可能複製貼上

目前太平洋地區有1個颱風，和有1個熱帶性低氣壓，哈隆颱風今天上午8時增強為強烈颱風，以每小時20公里速度，向北北東進行。...

今再飆36度高溫 專家揭「降溫關鍵時間點」：會有一波驟降比較猛的

中央氣象署最新預報指出，首波東北季風正在影響台灣，今天迎風面水氣略多，基隆北海岸、東北部地區及恆春半島不定時會有局部短暫陣雨，花蓮、台東也有零星短暫陣雨，西半部大多為多雲到晴，午後中南部地區有小範圍的局部短暫雷陣雨。

重懲黑心豬大腸業者 石崇良：今天就依食安法開罰超過5千萬元

屏東縣百威公司涉嫌以工業用雙氧水加工豬大腸，且違規品項流向台北市、桃園市、高雄市、屏東縣4縣市。衛福部長石崇良今天說，今...

今「寒露」東部飄雨西部晴 吳德榮：哈隆開眼將轉強颱 又有擾動醞釀中

今天進入24節氣的「寒露」。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周...

愈做愈傷身！醫生列出「4大偽健康習慣」 警告患癌風險反飆升

現代人開始注重養生，但原來有些「健康習慣」做得愈多愈傷身。台灣1名醫生列出4個「偽健康習慣」，指出「你以為的『健康生活』，其實可能在害你」，最嚴重更會罹癌。

烏山頭浮動光電板引疑慮 彭啓明：水面型光電是否環評 和能源署研議中

台南烏山頭水庫近日出現大片浮動太陽能板，有民眾憂心在水庫種電恐影響民生水質和景觀，甚至清洗光電板恐造成汙染。能源署今天表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。