未來1周3地區降雨機率高 國慶連假午後雷陣雨範圍擴大

周五國慶連假，中央氣象署氣象預報中心技正林秉煜表示，未來1周東北風到偏東風的影響，迎風面的基隆北海岸、東半部、恆春半島，降雨機率相對較高。如果水氣偏多，包括大台北山區有些降雨機會。中午過後，南部地區和各山區留意降雨機率相對偏高；尤其周六之後，包括中部地區的午後雷陣雨機率也是偏高的。溫度方面，各地高溫來到31至35度左右，未來1周溫度變化不大。

台灣附近受到東北季風影響，林秉煜表示，最主要是北邊大陸高壓偏北位置通過，它所帶來東北風到台灣附近之後，因為它通過比較暖的陸地和比較暖的洋面，基本上它已經變性了，也就是改變它原本的性質，已經沒有原地來的空氣這麼冷，所以感受上並沒有太大變化。

台灣附近雲量相對來說比較偏少，林秉煜表示，距離鵝鑾鼻東北東方1800公里的哈隆颱風，今天上午8時已經增強為強烈颱風，它對台灣沒有影響，不過今明兩天前往日本的民眾要注意相關的航班資訊。

林秉煜表示，另外在鵝鑾鼻東南東方1900公里，有熱帶性低氣壓今天上午8時生成，未來移動路徑大致朝西北方向，來到琉球南方的海面，未來也會逐漸轉向朝日本的海面移動，對台灣影響相對偏小。未來台灣附近主要還是東北風或偏東風影響，迎風面水氣相對偏多。

現在台灣北部海面有零星對流，林秉煜表示，主要就是受到東北風影響，遇到南邊比較暖的空氣，所以有些對流，正在逐漸接近台灣。包括基隆北海岸、大台北山區等迎風面地區，今天開始降雨機率相對過去幾天偏高。

降雨趨勢，林秉煜表示，今明兩天東北季風影響，周五東北季風減弱，整體偏東北風的環境，迎風面的基隆北海岸、東半部、恆春半島，降雨機率偏高。花東有零星降雨情況，午後在苗栗以南山區和南部地區注意午後雷陣雨。周六轉為偏東風影響，水氣還是偏多，東半部降雨機率更高一點點，午後雷陣雨的範圍也會相對再廣一些。

林秉煜表示，周日到下周二，轉為偏東風到東南風環境，東半部、恆春半島降雨機率高，西半部的中南部留意午後雷陣雨，北部有些山區午後雷陣雨發展情形。

高溫方面，林秉煜表示，近期東半部高溫31至32度，西半部大約34、35度，離島31至33度。今天竹苗、台中、台南可能有些地區局部會有36度高溫出現，外出注意防曬。

林秉煜表示，周五至周六基隆北海岸及馬祖有長浪發生的機率，連假期間前往海邊活動注意安全。