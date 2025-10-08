行動電源自燃頻傳 高鐵公告勿放行李或背包充電 「要視線可及之處」

近年大眾運輸列車頻傳行動電源自燃事件，台灣高鐵過去僅呼籲旅客多注意，然而為確保乘車安全，高鐵公司今表示，未來旅客乘車時切勿將行動電源放置在行李箱內，若要充電也要放在視線可及之處，即日起將加強宣導。

根據高鐵統計，今年共發生2起行動電源自燃事件。今年4月12日發生1607車次旅客的行動電源自燃冒煙，導致列車地板燒灼焦黑，該名旅客也輕微受傷；今年9月14日南下681次列車行經雲林路段時，第4節車廂有乘客將行動電源放置在背包內充電，列車行經雲林-嘉義區間時，行動電源突然因不明原因起火燃燒。

高鐵公司今表示，針對上述2起事件均向乘客求償。近來時傳行動電源自燃情況，呼籲旅客行動電源如有變形或異常發熱，請勿攜帶搭車或使用；敬請使用BSMI或NCC認證合格的行動電源，乘車時務必隨身攜帶保管，請勿將行動電源置於皮包或行李內充電，充電時應放在視線範圍處，以便一旦發生異常狀況，及時處理；旅客使用或保管行動電源不慎造成火警，須負相關法律與賠償責任。

高鐵表示，針對行動電源使用將會修改旅客須知，也會在車站持續宣導，另也強調列車每節車廂內均設有滅火器，能即時處置突發狀況，公司也將持續透過車上跑馬燈、車站公佈欄及企業網站，宣導旅客妥善保管隨身行李、留意行動電源使用狀況，以維護高鐵旅運安全。