快訊

金價飆破4000美元 央行持有黃金價值翻10倍

故宮百年／蘇軾到底寫什麼？〈西園雅集圖〉藏千年密碼

哈隆轉強颱 準「娜克莉颱風」生成、路徑可能複製貼上

聽新聞
0:00 / 0:00

行動電源自燃頻傳 高鐵公告勿放行李或背包充電 「要視線可及之處」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
高鐵旅客背包中的行動電源爆炸冒煙。記者石秀華／翻攝
高鐵旅客背包中的行動電源爆炸冒煙。記者石秀華／翻攝

近年大眾運輸列車頻傳行動電源自燃事件，台灣高鐵過去僅呼籲旅客多注意，然而為確保乘車安全，高鐵公司今表示，未來旅客乘車時切勿將行動電源放置在行李箱內，若要充電也要放在視線可及之處，即日起將加強宣導。

根據高鐵統計，今年共發生2起行動電源自燃事件。今年4月12日發生1607車次旅客的行動電源自燃冒煙，導致列車地板燒灼焦黑，該名旅客也輕微受傷；今年9月14日南下681次列車行經雲林路段時，第4節車廂有乘客將行動電源放置在背包內充電，列車行經雲林-嘉義區間時，行動電源突然因不明原因起火燃燒。

高鐵公司今表示，針對上述2起事件均向乘客求償。近來時傳行動電源自燃情況，呼籲旅客行動電源如有變形或異常發熱，請勿攜帶搭車或使用；敬請使用BSMI或NCC認證合格的行動電源，乘車時務必隨身攜帶保管，請勿將行動電源置於皮包或行李內充電，充電時應放在視線範圍處，以便一旦發生異常狀況，及時處理；旅客使用或保管行動電源不慎造成火警，須負相關法律與賠償責任。

高鐵表示，針對行動電源使用將會修改旅客須知，也會在車站持續宣導，另也強調列車每節車廂內均設有滅火器，能即時處置突發狀況，公司也將持續透過車上跑馬燈、車站公佈欄及企業網站，宣導旅客妥善保管隨身行李、留意行動電源使用狀況，以維護高鐵旅運安全。

高鐵 行動電源

延伸閱讀

行動電源爆炸釀京都飯店火警！2000人急逃命畫面曝 他：護照都忘了拿

「手提包燒大洞」大阪地鐵心齋橋站驚傳行動電源起火 御堂筋線一度全線停駛

因應虎尾高鐵特定區發展快速 高鐵消防分隊成軍大樓啟用

9旬婦遭裝行李箱棄屍淡水河 高大成揭「媳婦1舉動」：與以往箱屍案不同

相關新聞

哈隆轉強颱 準「娜克莉颱風」生成、路徑可能複製貼上

目前太平洋地區有1個颱風，和有1個熱帶性低氣壓，哈隆颱風今天上午8時增強為強烈颱風，以每小時20公里速度，向北北東進行。...

今再飆36度高溫 專家揭「降溫關鍵時間點」：會有一波驟降比較猛的

中央氣象署最新預報指出，首波東北季風正在影響台灣，今天迎風面水氣略多，基隆北海岸、東北部地區及恆春半島不定時會有局部短暫陣雨，花蓮、台東也有零星短暫陣雨，西半部大多為多雲到晴，午後中南部地區有小範圍的局部短暫雷陣雨。

重懲黑心豬大腸業者 石崇良：今天就依食安法開罰超過5千萬元

屏東縣百威公司涉嫌以工業用雙氧水加工豬大腸，且違規品項流向台北市、桃園市、高雄市、屏東縣4縣市。衛福部長石崇良今天說，今...

今「寒露」東部飄雨西部晴 吳德榮：哈隆開眼將轉強颱 又有擾動醞釀中

今天進入24節氣的「寒露」。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周...

愈做愈傷身！醫生列出「4大偽健康習慣」 警告患癌風險反飆升

現代人開始注重養生，但原來有些「健康習慣」做得愈多愈傷身。台灣1名醫生列出4個「偽健康習慣」，指出「你以為的『健康生活』，其實可能在害你」，最嚴重更會罹癌。

烏山頭浮動光電板引疑慮 彭啓明：水面型光電是否環評 和能源署研議中

台南烏山頭水庫近日出現大片浮動太陽能板，有民眾憂心在水庫種電恐影響民生水質和景觀，甚至清洗光電板恐造成汙染。能源署今天表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。