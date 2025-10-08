烏山頭浮動光電板引疑慮 彭啓明：水面型光電是否環評 和能源署研議中

台南烏山頭水庫近日出現大片浮動太陽能板，有民眾憂心在水庫種電恐影響民生水質和景觀，甚至清洗光電板恐造成汙染。能源署今天表示，光電板用清水清洗即可，不需要用到化學藥劑，甚至靠雨水就行。環境部長彭啓明說，未來水面型光電是否需要環評，正在和能源署研議中。

經濟部水利署推動的「水面型浮動太陽光電設施」計畫，由嘉南農田水利會負責公開招標，最終由新能股份有限公司旗下興業綠能公司取得標案，於2022年5月投入運作，占地約13公頃，規畫容量約13MW，預估年發電量1700萬度，減碳量可達8906公噸。

立法院衛環委員會今邀請環境部部長、勞動部部長及衛生福利部長等針對「災後復原重建及清理因應作為」進行專題報告，並備質詢。

立委黃秀芳質詢時說，近日烏山頭水庫的水面型光電引起許多討論，尤其民眾不清楚清洗光電板是用清水就好，還是需要用到藥劑，擔憂可能對水質產生影響，畢竟烏山頭供應南部民眾用水。

能源署長李君禮說，用清水清洗即可，不清洗的話甚至靠自然降雨就可以，不會用也沒有需要用到任何化學藥劑。

彭啓明備詢時表示，環境部針對南部有毀壞的光電板都有在檢測，水庫部分，能源署與水利單位一年5次檢測也都是零檢出，水質安全無虞。

黃秀芳表示，以訛傳訛會讓大家對光電有所誤解甚至恐慌，主管機關應該要適時透明公布相關資訊。

李君禮說，相關水質檢測是由烏山頭水庫管理處在負責，但能源署之後會公告相關水質檢測資料在能源署網站上；彭啓明說，烏山頭水庫集水區面積1000多公頃，這次的水面型光電面積僅占1%左右，未來水面型光電是否需要環評，這部分還在和能源署研議當中，會以保護環境為主。