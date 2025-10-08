快訊

寒露開始氣溫下降 中醫籲：長輩、心血管疾病患者「在家應穿拖鞋」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
中醫師魏士晉建議，民眾可在家中從事簡易的穴位保健，針對大椎穴、合谷穴、足三里穴這3個穴道，每天利用吹風機熱敷約1分鐘，或者每個穴位點每次按壓15至20次，能達到提升免疫力，對抗外來邪氣功效。圖／魏士晉提供
中醫師魏士晉建議，民眾可在家中從事簡易的穴位保健,針對大椎穴、合谷穴、足三里穴這3個穴道,每天利用吹風機熱敷約1分鐘,或者每個穴位點每次按壓15至20次,能達到提升免疫力,對抗外來邪氣功效。圖／魏士晉提供

今天是24節氣中的「寒露」，為第17個節氣、秋季第5節氣，代表天氣還是從早晚溫差大的「秋老虎」，轉變進入寒冷冬季。中醫師指出，古人說「白露身不露，寒露腳不露」，民眾在家應盡量穿著室內拖鞋，避免腳底直接接觸地面造成不適。另，氣溫下降加上天氣乾燥，感冒就診者增加，建議民眾可多潤肺養生的茶飲。

中醫師魏士晉指出，從寒露開始，天氣將逐漸轉涼，呼籲民眾在家穿著室內拖鞋，避免足底接觸地面寒氣，導致身體不適，尤其年長者、患有心血管疾病者，更須留意足部保暖；因應早晚溫差大，建議民眾注意頸部保暖，上班族、學生等族群，早上出門、晚間回家時，可以圍脖或小絲巾保護後頸，增加身體抵抗「外邪」入侵能力。

魏士晉表示，近期門診因感冒就診人數逐漸增加，多數人是上呼吸道相關疾病，對此，中醫治療上以「扶正祛邪」為主，藉提升身體機能，來將邪氣從體內趕出；秋季常見的「燥咳」與呼吸道不適，中醫治療以「養陰潤燥、清肺止咳」為原則，可利用沙參麥冬湯、清燥救肺湯等方劑，能滋陰生津、潤肺止咳；穴位則可選用「天突穴」來舒緩咳嗽的不適，或配合肺俞、尺澤，調暢肺氣。

多曬太陽也可減輕相關症狀。魏士晉建議，民眾每日傍晚4至6時，建議可背對太陽，讓位於後背的膀胱經吸收太陽能力，疏通經絡，除可減輕身體腰痠背痛的不適感以外，也可緩解鼻子過敏、哮喘等症狀。

飲食方面，可喝潤肺養生茶，由百合20克、麥門冬10克、生甘草15克、桔梗10克、玄參5克，煮成2000毫升，可供整日服用，減輕呼吸道相關症狀。

另，魏士晉建議，民眾也可在家中從事簡易的穴位保健，針對大椎穴、合谷穴、足三里穴這3個穴道，每天利用吹風機熱敷約1分鐘，或者每個穴位點每次按壓15至20次，能達到提升免疫力，對抗外來邪氣功效。

