哈隆轉強颱 準「娜克莉颱風」生成、路徑可能複製貼上

目前太平洋地區有1個颱風，和有1個熱帶性低氣壓，哈隆颱風今天上午8時增強為強烈颱風，以每小時20公里速度，向北北東進行。此外，熱帶性低氣壓TD26今天上午8時生成。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，熱帶性低氣壓TD26明天有增強為今年第23號颱風娜克莉的趨勢，預估其路徑跟哈隆颱風類似。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，哈隆颱風今明兩天最接近日本，預估在大迴轉後往東經過關東以南，後續繼續朝向太平洋中部移動。由於颱風本身跟日本陸地仍有一段距離，因此對於日本本州太平洋側的天氣雖然有些影響，但不至於太大。

吳聖宇表示，位於關島西北方的熱帶性低氣壓，未來一兩天有機會增強為輕度颱風娜克莉。幸好這個系統未來的路徑預測可能類似哈隆颱風，也是逐漸北上靠近日本以南海域後再往偏東方向迴轉出去，依照目前的預報來看，對台灣天氣仍是沒有影響，對日本的影響應該也是有限，不過未來這2至3天還是可以持續留意它的發展變化。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，第23號娜克莉颱風即將形成，路徑跟哈隆颱風差不多，直撲日本機率低，但會讓日本許多地方下些雨，提醒周六、周日赴日遊玩的民眾注意當地天氣資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。