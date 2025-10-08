重懲黑心豬大腸業者 石崇良：今天就依食安法開罰超過5千萬元

屏東縣百威公司涉嫌以工業用雙氧水加工豬大腸，且違規品項流向台北市、桃園市、高雄市、屏東縣4縣市。衛福部長石崇良今天說，今天就會發出裁罰單，將依食安法開罰超過5000萬。

百威食品黑心豬大腸流竄全台，衛福部食藥署5日晚間宣布掌握流向，其中北市寧夏路豬肉商陳先生購買1330公斤，但北市衛生局昨下午卻表示，陳先生購買數量應是674公斤。1330公斤與674公斤，差距達656公斤，對此，食藥署晚間指出，百威公司將部分品項重複計算，購買數量確實為674公斤。

立法院衛環委員會今邀請環境部部長、勞動部部長及衛生福利部長等針對「災後復原重建及清理因應作為」進行專題報告，並備質詢。

石崇良受訪說，目前地方衛生單位與檢調已完成清查，一共封存1萬2604公斤豬腸，完全沒有流入市場，而已經出庫的有2430公斤也已完成下架，另有784公斤則是已經售出，而下架的豬腸經送驗後並沒有檢出雙氧水成分，一有任何的檢驗發現會立刻跟大家報告。

另針對食藥署昨強調要重罰，石崇良說，今天就會發出裁罰單，將依據食安法重罰超過5000萬。