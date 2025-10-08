快訊

金價飆破4000美元 央行持有黃金價值翻10倍

故宮百年／蘇軾到底寫什麼？〈西園雅集圖〉藏千年密碼

哈隆轉強颱 準「娜克莉颱風」生成、路徑可能複製貼上

聽新聞
0:00 / 0:00

重懲黑心豬大腸業者 石崇良：今天就依食安法開罰超過5千萬元

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
針對流入市場的黑心豬腸，石崇良（右）說，今天就會發出裁罰單，將依食安法開罰超過5000萬。圖／取自國會直播頻道
針對流入市場的黑心豬腸，石崇良（右）說，今天就會發出裁罰單，將依食安法開罰超過5000萬。圖／取自國會直播頻道

屏東縣百威公司涉嫌以工業用雙氧水加工豬大腸，且違規品項流向台北市、桃園市、高雄市、屏東縣4縣市。衛福部長石崇良今天說，今天就會發出裁罰單，將依食安法開罰超過5000萬。

百威食品黑心豬大腸流竄全台，衛福部食藥署5日晚間宣布掌握流向，其中北市寧夏路豬肉商陳先生購買1330公斤，但北市衛生局昨下午卻表示，陳先生購買數量應是674公斤。1330公斤與674公斤，差距達656公斤，對此，食藥署晚間指出，百威公司將部分品項重複計算，購買數量確實為674公斤。

立法院衛環委員會今邀請環境部部長、勞動部部長及衛生福利部長等針對「災後復原重建及清理因應作為」進行專題報告，並備質詢。

石崇良受訪說，目前地方衛生單位與檢調已完成清查，一共封存1萬2604公斤豬腸，完全沒有流入市場，而已經出庫的有2430公斤也已完成下架，另有784公斤則是已經售出，而下架的豬腸經送驗後並沒有檢出雙氧水成分，一有任何的檢驗發現會立刻跟大家報告。

另針對食藥署昨強調要重罰，石崇良說，今天就會發出裁罰單，將依據食安法重罰超過5000萬。

豬肉 屏東縣 衛生局

延伸閱讀

中央、地方不同調？黑心豬腸流向統計「差一倍」 衛福部說明了

黑心豬大腸流向5下游 石崇良：已掌握、封存待銷毀

遏止代掛亂象 石崇良：擋程式掛號、強化分級醫療

代掛號恐涉醫療廣告違規 石崇良：最高罰25萬、半年後檢討成效

相關新聞

哈隆轉強颱 準「娜克莉颱風」生成、路徑可能複製貼上

目前太平洋地區有1個颱風，和有1個熱帶性低氣壓，哈隆颱風今天上午8時增強為強烈颱風，以每小時20公里速度，向北北東進行。...

今再飆36度高溫 專家揭「降溫關鍵時間點」：會有一波驟降比較猛的

中央氣象署最新預報指出，首波東北季風正在影響台灣，今天迎風面水氣略多，基隆北海岸、東北部地區及恆春半島不定時會有局部短暫陣雨，花蓮、台東也有零星短暫陣雨，西半部大多為多雲到晴，午後中南部地區有小範圍的局部短暫雷陣雨。

重懲黑心豬大腸業者 石崇良：今天就依食安法開罰超過5千萬元

屏東縣百威公司涉嫌以工業用雙氧水加工豬大腸，且違規品項流向台北市、桃園市、高雄市、屏東縣4縣市。衛福部長石崇良今天說，今...

今「寒露」東部飄雨西部晴 吳德榮：哈隆開眼將轉強颱 又有擾動醞釀中

今天進入24節氣的「寒露」。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周...

愈做愈傷身！醫生列出「4大偽健康習慣」 警告患癌風險反飆升

現代人開始注重養生，但原來有些「健康習慣」做得愈多愈傷身。台灣1名醫生列出4個「偽健康習慣」，指出「你以為的『健康生活』，其實可能在害你」，最嚴重更會罹癌。

烏山頭浮動光電板引疑慮 彭啓明：水面型光電是否環評 和能源署研議中

台南烏山頭水庫近日出現大片浮動太陽能板，有民眾憂心在水庫種電恐影響民生水質和景觀，甚至清洗光電板恐造成汙染。能源署今天表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。