台鐵推2025台灣設計展限定便當 雙十節開賣

為響應即將於10月10日至10月26日在彰化舉辦的「2025台灣設計展」，台鐵公司與台灣設計研究院再次合作，於2025台灣設計展期間（10月10日至10月26日）在台鐵台中站、彰化站、新竹站及高鐵新烏日站的台鐵便當店販售，每份售價150元。

台鐵公司指出，「饗味山海便當」，以本屆設計展主視覺「彰化行 (((CHANGHUA)))」為策劃核心，由台鐵公司台中餐旅分處的頂尖便當開發團隊創意發想，讓台鐵便當走入生活，讓設計打開彰化，連結世界。並透過「生產地景、流通運轉、多重產業」的基石，營運一座擁有百年智慧的「彰化行」。

台鐵公司推出的「饗味山海便當」，主菜部分選用台灣國產豬棒腿，由主廚先將豬棒腿以小火慢滷至入味，再放入烤箱烘烤，鎖住肉汁，使豬棒腿口感更Q彈，風味更濃厚，搭配肉質細緻鮮美的椒鹽魚塊作為雙主菜；配菜採用玉子燒及多款彰化生產在地時蔬—蘆筍、筊白筍、香菇及甜豆炒玉米筍，絕對讓您難以忘懷!台灣設計展期間於台鐵台中站、彰化站、新竹站及高鐵新烏日站之台鐵便當店銷售，每份售價150元，限時限量販售。