快訊

金價飆破4000美元 央行持有黃金價值翻10倍

故宮百年／蘇軾到底寫什麼？〈西園雅集圖〉藏千年密碼

哈隆轉強颱 準「娜克莉颱風」生成、路徑可能複製貼上

聽新聞
0:00 / 0:00

「寒露」節氣報到！氣候將進入深秋 醫揭高齡族群關節痠痛恐增

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
今天進入寒露節氣，中醫師賴睿昕說，寒露節氣最容易讓關節痠痛與女性寒凝問題浮現，原因是氣溫下降會使末梢循環變差，關節、子宮與卵巢等部位容易受寒。示意圖，圖／AI生成
今天進入寒露節氣，中醫師賴睿昕說，寒露節氣最容易讓關節痠痛與女性寒凝問題浮現，原因是氣溫下降會使末梢循環變差，關節、子宮與卵巢等部位容易受寒。示意圖，圖／AI生成

今天是「寒露」為一年中的第17個節氣，代表氣候將進入深秋，氣溫逐漸降低，地面的露水更冷，因此得名「寒露」。雖然台灣位於亞熱帶地區，入冬趨勢不明顯，但節氣轉換帶來的「寒氣與濕氣」仍深深影響人體健康。  

中醫師賴睿昕說，寒露節氣最容易讓關節痠痛與女性寒凝問題浮現。氣溫下降會使末梢循環變差，關節、子宮與卵巢等部位容易受寒。此時除了保暖衣著，搭配適合的精油調理與芳香照護，能讓身心維持溫潤與流暢。  

首先，長者可以用薑與杜松精油溫通氣血、護關節，因年長者隨著年紀增加，心氣與陽氣逐漸減弱，關節循環不佳，易有筋骨僵硬、活動不利的情形。寒露節氣風寒濕氣旺盛，更容易誘發舊傷或關節疼痛。

賴睿昕建議，可選擇具有溫經散寒、促進循環效果的精油，如薑精油暖身助循環，可搭配按摩油輕柔塗抹膝蓋或小腿。杜松漿果精油幫助代謝水濕，減輕關節腫脹感。 黑胡椒精油增強溫熱氣血流動，改善手腳冰冷。建議以一滴精油加上5mL基底油的比例調配，按摩後再熱敷，可提升經絡循環與筋骨柔軟度。  

其次，女性可用玫瑰與快樂鼠尾草調理氣血、防宮寒。對女性來說，寒露節氣最容易出現的問題是「下半身受寒」。足部有三條陰經循行，其中的肝經與生殖系統密切相關，一旦受寒，常出現經痛、血塊、腹冷等狀況。

賴睿昕說，女性在寒露時節可搭配，玫瑰精油可以舒緩情緒、溫養子宮，對經期前緊繃與焦慮有幫助。快樂鼠尾草促進荷爾蒙平衡，減少經期不適。肉桂葉精油強力暖宮，建議稀釋後塗抹下腹部或足底。

賴睿昕提醒，女性要避免穿短裙、裸足，保持足踝與腹部溫暖。若體質偏寒，可於睡前以足浴加3滴薑或玫瑰精油溫暖身體，幫助氣血循環順暢。

至於，天氣愈來愈冷也可以多喝甘麥紅棗茶，以甘草10克、浮小麥10克、紅棗5顆，用300cc熱水沖泡，調和身心、緩解緊張，若搭配嗅吸玫瑰或甜橙精油，更能放鬆心氣、提升睡眠品質。  

最後，可以多按壓陰陵泉，其位於脛骨內側，可健脾利濕、幫助循環。可取一滴杜松或薑精油稀釋後，順時針按摩陰陵泉穴位3至5分鐘，有助減緩寒濕堆積，對女性生理期不適或下肢關節舊傷者都有良好保健效果。

寒露 節氣 按摩

延伸閱讀

今「寒露」微弱東北季風影響 國慶連假重回夏天 娜克莉颱風將生成

周三「寒露」深秋轉涼！生肖猴別去山區、馬怕過勞、這動物當心扭傷腳

周三寒露到！屬龍當心 4生肖周六前拚轉運旺翻天

今天寒露 住家這事沒做恐添衰氣 屬兔慎防多事秋

相關新聞

哈隆轉強颱 準「娜克莉颱風」生成、路徑可能複製貼上

目前太平洋地區有1個颱風，和有1個熱帶性低氣壓，哈隆颱風今天上午8時增強為強烈颱風，以每小時20公里速度，向北北東進行。...

今再飆36度高溫 專家揭「降溫關鍵時間點」：會有一波驟降比較猛的

中央氣象署最新預報指出，首波東北季風正在影響台灣，今天迎風面水氣略多，基隆北海岸、東北部地區及恆春半島不定時會有局部短暫陣雨，花蓮、台東也有零星短暫陣雨，西半部大多為多雲到晴，午後中南部地區有小範圍的局部短暫雷陣雨。

重懲黑心豬大腸業者 石崇良：今天就依食安法開罰超過5千萬元

屏東縣百威公司涉嫌以工業用雙氧水加工豬大腸，且違規品項流向台北市、桃園市、高雄市、屏東縣4縣市。衛福部長石崇良今天說，今...

今「寒露」東部飄雨西部晴 吳德榮：哈隆開眼將轉強颱 又有擾動醞釀中

今天進入24節氣的「寒露」。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周...

愈做愈傷身！醫生列出「4大偽健康習慣」 警告患癌風險反飆升

現代人開始注重養生，但原來有些「健康習慣」做得愈多愈傷身。台灣1名醫生列出4個「偽健康習慣」，指出「你以為的『健康生活』，其實可能在害你」，最嚴重更會罹癌。

烏山頭浮動光電板引疑慮 彭啓明：水面型光電是否環評 和能源署研議中

台南烏山頭水庫近日出現大片浮動太陽能板，有民眾憂心在水庫種電恐影響民生水質和景觀，甚至清洗光電板恐造成汙染。能源署今天表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。