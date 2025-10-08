「寒露」節氣報到！氣候將進入深秋 醫揭高齡族群關節痠痛恐增

今天是「寒露」為一年中的第17個節氣，代表氣候將進入深秋，氣溫逐漸降低，地面的露水更冷，因此得名「寒露」。雖然台灣位於亞熱帶地區，入冬趨勢不明顯，但節氣轉換帶來的「寒氣與濕氣」仍深深影響人體健康。

中醫師賴睿昕說，寒露節氣最容易讓關節痠痛與女性寒凝問題浮現。氣溫下降會使末梢循環變差，關節、子宮與卵巢等部位容易受寒。此時除了保暖衣著，搭配適合的精油調理與芳香照護，能讓身心維持溫潤與流暢。

首先，長者可以用薑與杜松精油溫通氣血、護關節，因年長者隨著年紀增加，心氣與陽氣逐漸減弱，關節循環不佳，易有筋骨僵硬、活動不利的情形。寒露節氣風寒濕氣旺盛，更容易誘發舊傷或關節疼痛。

賴睿昕建議，可選擇具有溫經散寒、促進循環效果的精油，如薑精油暖身助循環，可搭配按摩油輕柔塗抹膝蓋或小腿。杜松漿果精油幫助代謝水濕，減輕關節腫脹感。 黑胡椒精油增強溫熱氣血流動，改善手腳冰冷。建議以一滴精油加上5mL基底油的比例調配，按摩後再熱敷，可提升經絡循環與筋骨柔軟度。

其次，女性可用玫瑰與快樂鼠尾草調理氣血、防宮寒。對女性來說，寒露節氣最容易出現的問題是「下半身受寒」。足部有三條陰經循行，其中的肝經與生殖系統密切相關，一旦受寒，常出現經痛、血塊、腹冷等狀況。

賴睿昕說，女性在寒露時節可搭配，玫瑰精油可以舒緩情緒、溫養子宮，對經期前緊繃與焦慮有幫助。快樂鼠尾草促進荷爾蒙平衡，減少經期不適。肉桂葉精油強力暖宮，建議稀釋後塗抹下腹部或足底。

賴睿昕提醒，女性要避免穿短裙、裸足，保持足踝與腹部溫暖。若體質偏寒，可於睡前以足浴加3滴薑或玫瑰精油溫暖身體，幫助氣血循環順暢。

至於，天氣愈來愈冷也可以多喝甘麥紅棗茶，以甘草10克、浮小麥10克、紅棗5顆，用300cc熱水沖泡，調和身心、緩解緊張，若搭配嗅吸玫瑰或甜橙精油，更能放鬆心氣、提升睡眠品質。

最後，可以多按壓陰陵泉，其位於脛骨內側，可健脾利濕、幫助循環。可取一滴杜松或薑精油稀釋後，順時針按摩陰陵泉穴位3至5分鐘，有助減緩寒濕堆積，對女性生理期不適或下肢關節舊傷者都有良好保健效果。