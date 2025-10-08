響應2025台灣設計展 台鐵推「饗味山海便當」 只有4站買得到

為響應彰化「2025台灣設計展」，台鐵公司與台灣設計研究院合作，以本屆設計展主視覺「彰化行 (((CHANGHUA)))」為策劃核心，採用多款彰化生產在地時蔬推出「饗味山海便當」，並於展期（10月10日至26日）於台鐵台中站、彰化站、新竹站、高鐵新烏日站限時限量販售，每份售價150元。

彰化「2025台灣設計展」從10月10日本周五至10月26日止，為響應活動，台鐵與灣設計研究院再次合作，以本屆設計展主視覺「彰化行 (((CHANGHUA)))」為策劃核心，由台鐵公司台中餐旅分處的頂尖便當開發團隊創意發想「饗味山海便當」。

台鐵指出，這次推出的「饗味山海便當」，主菜選用台灣國產豬棒腿，搭配椒鹽魚塊作為雙主菜；配菜採用玉子燒及多款彰化生產在地時蔬，包含蘆筍、筊白筍、香菇及甜豆炒玉米筍。