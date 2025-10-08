今「寒露」微弱東北季風影響 國慶連假重回夏天 娜克莉颱風將生成

今天是24節氣的「寒露」，今年首波東北季風影響台灣。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，受到這股微弱東北季風的影響，今明兩天迎風面的基隆北海岸、東北角、宜蘭到花東沿岸有局部短暫陣雨機會，雨量有限，背風面中南部注意午後山區局部降雨，雨量也不多，平地一整天晴到多雲為主。

溫度方面，吳聖宇表示，因為帶來東北季風的大陸高壓中心實在太過偏北，來到台灣的東北風都已經經過長時間的海面增溫變性，因此降溫的狀況非常有限。

雖然桃園、大台北到東半部地區白天高溫稍降，但是吳聖宇表示，預報高溫仍有31至33度，可能只有雲層較厚，並且有下點雨的地方才會再更低一點，夜晚清晨預報的低溫也仍有25至27度，比較空曠的地方則有機會降到21至23度左右。

新竹以南的中南部地區，吳聖宇表示，白天高溫持續會有33至35度，甚至局部36度以上的高溫機會，夜晚清晨的低溫25至27度，空曠地區會再低一點，大約22至24度間。

天氣晴朗炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天新竹縣、台中市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。苗栗縣、台南市為黃色燈號。

日夜溫差慢慢開始出現，不過吳聖宇表示，因為近地面並沒有什麼冷空氣，只能依靠逐漸晝短夜長的輻射冷卻作用來降溫，因此整個低溫仍然沒有特別低的情況。

到了周五國慶日起，吳聖宇表示，隨著北邊大陸高壓東移，台灣附近將逐漸開始轉為高壓迴流的偏東風，並且會持續到周末都是偏東風為主，迎風面的東半部有局部短暫陣雨，西半部地區則是要持續注意午後的局部降雨情況，天氣型態又會回到偏向夏季型。

溫度也持續偏高，吳聖宇表示，各地高溫預報都在32至35度之間，西半部仍有局部36度以上的高溫出現機會。預期國慶日連續假期的天氣應該滿好的，但是溫度也很熱，經過這兩天短暫些微的秋意之後很快又回到夏天，應該適合安排假期活動，並且要持續做好防曬防中暑的準備。

這種夏季型天氣將會持續到下周一、下周二，吳聖宇表示，下周三可能又有微弱東北季風南下的機會，下周末則是會有一股較強的東北季風要南下，前緣可能會有鋒面系統要掠過台灣北部、東北部海面，預期下周末的這一波東北季風應該就真正有機會帶來比較顯著的秋涼，迎風面地區的陰雨現象也可能會比較明顯，後續的預報變化值得持續觀察留意。

至於颱風消息，吳聖宇表示，目前在日本南方海面的中度颱風哈隆，將在今明兩天最接近日本，預估在大迴轉後往東經過關東以南，後續繼續朝向太平洋中部移動。由於颱風本身跟日本陸地仍有一段距離，因此對於日本本州太平洋側的天氣雖然有些影響，但不至於太大。

吳聖宇表示，另一個發展中的熱帶擾動95W，則是位於關島西北方，未來1至2天內也有機會逐漸發展為下一個熱帶性低氣壓甚至是輕度颱風，如果成颱將會是今年第23號颱風娜克莉。幸好這個系統未來的路徑預測可能類似哈隆颱風，也是逐漸北上靠近日本以南海域後再往偏東方向迴轉出去，依照目前的預報來看，對台灣天氣仍是沒有影響，對日本的影響應該也是有限，不過未來這2至3天還是可以持續留意它的發展變化。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。