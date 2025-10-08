快訊

金價飆破4000美元 央行持有黃金價值翻10倍

故宮百年／蘇軾到底寫什麼？〈西園雅集圖〉藏千年密碼

哈隆轉強颱 準「娜克莉颱風」生成、路徑可能複製貼上

聽新聞
0:00 / 0:00

今再飆36度高溫 專家揭「降溫關鍵時間點」：會有一波驟降比較猛的

聯合新聞網／ 綜合報導
氣象專家指出，今天至周五國慶日各地大多仍晴時多雲，北台灣高溫因雲量稍增而微降，其他各地白天仍偏熱。聯合報系資料照片
氣象專家指出，今天至周五國慶日各地大多仍晴時多雲，北台灣高溫因雲量稍增而微降，其他各地白天仍偏熱。聯合報系資料照片

中央氣象署最新預報指出，首波東北季風正在影響台灣，今天迎風面水氣略多，基隆北海岸、東北部地區及恆春半島不定時會有局部短暫陣雨，花蓮、台東也有零星短暫陣雨，西半部大多為多雲到晴，午後中南部地區有小範圍的局部短暫雷陣雨。

溫度方面，冷空氣強度不強，只有高溫略降一些，各地高溫約31至34度，新竹、苗栗、台中及台南有局部35、36度高溫發生的機率，至於各地低溫約25至27度。澎湖、馬祖晴時多雲，氣溫27至31度；金門晴時多雲，氣溫27至33度。

同時，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周五國慶日因微弱東北風，台灣東側水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨的機率；各地大多仍晴時多雲，午後山區偶有零星降雨的機率。

氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書專頁上指出，「東北風」與「東北季風」最大的差別在於冷空氣的強度。他說明，東北風僅指台灣周遭風向來自東北方向的風系；而當冷空氣明顯增強，使中央氣象署台北站氣溫降至20度以下時，才會被稱為「東北季風」，代表冷空氣勢力較強。簡單來說，「東北風」指的是風向，而「東北季風」則是指帶有較強冷空氣的東北風天氣系統。

林得恩進一步指出，目前影響台灣的僅屬微弱東北風，冷空氣尚未增強，降溫幅度有限。不過，他也預告，本月下旬將有一波驟降比較猛的冷空氣南下，提醒民眾屆時要注意保暖與天氣變化。

東北季風 東北風

相關新聞

哈隆轉強颱 準「娜克莉颱風」生成、路徑可能複製貼上

目前太平洋地區有1個颱風，和有1個熱帶性低氣壓，哈隆颱風今天上午8時增強為強烈颱風，以每小時20公里速度，向北北東進行。...

今再飆36度高溫 專家揭「降溫關鍵時間點」：會有一波驟降比較猛的

中央氣象署最新預報指出，首波東北季風正在影響台灣，今天迎風面水氣略多，基隆北海岸、東北部地區及恆春半島不定時會有局部短暫陣雨，花蓮、台東也有零星短暫陣雨，西半部大多為多雲到晴，午後中南部地區有小範圍的局部短暫雷陣雨。

重懲黑心豬大腸業者 石崇良：今天就依食安法開罰超過5千萬元

屏東縣百威公司涉嫌以工業用雙氧水加工豬大腸，且違規品項流向台北市、桃園市、高雄市、屏東縣4縣市。衛福部長石崇良今天說，今...

今「寒露」東部飄雨西部晴 吳德榮：哈隆開眼將轉強颱 又有擾動醞釀中

今天進入24節氣的「寒露」。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周...

愈做愈傷身！醫生列出「4大偽健康習慣」 警告患癌風險反飆升

現代人開始注重養生，但原來有些「健康習慣」做得愈多愈傷身。台灣1名醫生列出4個「偽健康習慣」，指出「你以為的『健康生活』，其實可能在害你」，最嚴重更會罹癌。

烏山頭浮動光電板引疑慮 彭啓明：水面型光電是否環評 和能源署研議中

台南烏山頭水庫近日出現大片浮動太陽能板，有民眾憂心在水庫種電恐影響民生水質和景觀，甚至清洗光電板恐造成汙染。能源署今天表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。