今再飆36度高溫 專家揭「降溫關鍵時間點」：會有一波驟降比較猛的

中央氣象署最新預報指出，首波東北季風正在影響台灣，今天迎風面水氣略多，基隆北海岸、東北部地區及恆春半島不定時會有局部短暫陣雨，花蓮、台東也有零星短暫陣雨，西半部大多為多雲到晴，午後中南部地區有小範圍的局部短暫雷陣雨。

溫度方面，冷空氣強度不強，只有高溫略降一些，各地高溫約31至34度，新竹、苗栗、台中及台南有局部35、36度高溫發生的機率，至於各地低溫約25至27度。澎湖、馬祖晴時多雲，氣溫27至31度；金門晴時多雲，氣溫27至33度。

同時，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周五國慶日因微弱東北風，台灣東側水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨的機率；各地大多仍晴時多雲，午後山區偶有零星降雨的機率。

氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書專頁上指出，「東北風」與「東北季風」最大的差別在於冷空氣的強度。他說明，東北風僅指台灣周遭風向來自東北方向的風系；而當冷空氣明顯增強，使中央氣象署台北站氣溫降至20度以下時，才會被稱為「東北季風」，代表冷空氣勢力較強。簡單來說，「東北風」指的是風向，而「東北季風」則是指帶有較強冷空氣的東北風天氣系統。

林得恩進一步指出，目前影響台灣的僅屬微弱東北風，冷空氣尚未增強，降溫幅度有限。不過，他也預告，本月下旬將有一波驟降比較猛的冷空氣南下，提醒民眾屆時要注意保暖與天氣變化。