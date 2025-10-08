愈做愈傷身！醫生列出「4大偽健康習慣」 警告患癌風險反飆升

快訊

香港01／ 撰文：田中貴
示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

現代人開始注重養生，但原來有些「健康習慣」做得愈多愈傷身。台灣1名醫生列出4個「偽健康習慣」，指出「你以為的『健康生活』，其實可能在害你」，最嚴重更會罹癌。

醫生列出「4大偽健康習慣」

林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎在其facebook專頁表示，沒有吸煙飲酒，進行規律運動，甚至日日飲健康果汁，都有可能患上癌症，「你以為的『好習慣』，可能正默默地傷害你」，強調健康並非由某個單一習慣堆疊，反而是全方位平衡，「重點不是做得愈多愈好，而是做對了沒有」，同時列出「4大偽健康習慣」︰

1. 每日1杯果汁

不少人以為每日飲用1杯果汁是在攝取營養，事實上根本是「飲糖水」， 大量果糖可能導致胰臟癌和脂肪肝，甚至讓血糖飆高，「成為癌細胞的溫床」，提醒民眾吃水果比飲果汁更健康。

2. 運動愈多愈好

適量運動的確對健康有幫助，但過度運動反而會讓身體進入慢性發炎狀態，導致免疫力下降，可能會讓癌細胞有機可乘，特別是高強度運動後沒有適當休息，會影響淋巴系統，令到身體更容易生病。

純素飲食一旦營養搭配不當，缺乏蛋白質、鐵、維生素B12，反而會出現肌少症，而且免疫力下降，增加患癌風險。（示意圖/gettyimages）

3. 改吃純素飲食

純素飲食並非壞事，不過一旦營養搭配不當，缺乏蛋白質、鐵、維生素B12，反而會出現肌少症，而且免疫力下降，甚至增加患癌風險，提醒飲食關鍵在於均衡，並非極端。

4. 每天睡夠8小時

睡眠少會影響健康，但研究顯示睡眠時間長期超過9小時，反而可能令到身體代謝出現異常，甚至增加患上乳癌和胃癌等風險，最佳睡眠時間因人而異，重點是規律和質素，並非一昧追求睡眠時長度。

（facebook專頁「廖繼鼎醫師 出神入化的癌症治療」）

胰臟癌｜67歲日男癌症末期「每天吃兩類食物」身體狀況漸好轉

紙杯喝熱咖啡竟有9大危害？醫生揭「塑膠微粒全下肚」：增罹癌率

文章授權轉載自《香港01》

現代人開始注重養生,但原來有些「健康習慣」做得愈多愈傷身。台灣1名醫生列出4個「偽健康習慣」,指出「你以為的『健康生活』,其實可能在害你」,最嚴重更會罹癌。

