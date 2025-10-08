聽新聞
0:00 / 0:00
娜克莉颱風最快明生成 賈新興曝可能路徑 國慶連假午後零星雨
位於日本南方海面的中度颱風哈隆，距離台灣遙遠，對台灣天氣沒有直接影響，近期是否還有颱風？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，熱帶擾動95Ｗ今天有發展為熱帶性低氣壓的機率，並於明天有增強為今年第23號颱風娜克莉的趨勢，預估其路徑跟哈隆颱風類似。
今起至周五國慶日受今年第一波微弱東北季風影響，國慶連假大致午後零星短暫雨。賈新興表示，周日至下周四環境偏東風，午後竹苗以南山區零星短暫雨。其中，下周二至下周三宜花東水氣略多。下周五起有受第二波東北季風影響的機率。
天氣趨勢，他表示，明天至周五，受微弱東北季風影響的機率，北海岸至宜蘭有零星短暫雨，午後各地山區有零星短暫雨。周六東北季風減弱，午後桃園以南及宜花東有零星短暫陣雨。周日至下周一，午後苗栗以南及花東有零星短暫陣雨。
賈新興表示，下周二，花東沿海至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後竹苗以南山區、嘉義以南及宜花東有零星短暫陣雨。下周三，宜花東沿海至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後竹苗以南山區、彰化至嘉義及宜花東有零星短暫雨。下周四，午後北北基宜、竹苗以南山區及嘉義以南有零星短暫陣雨。下周五有受東北季風影響的機率，北北基宜有局部短暫陣雨，午後竹苗以南山區及花東有局部短暫陣雨。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言