快訊

影／國道五股路段大巴士車禍 28人受傷分送3家醫院

魏德聖陷債務黑洞！再遭追討7000萬 國片英雄變負債導演

國1北上五股大客車和大貨車追撞「回堵15公里」 應變小組處理中

聽新聞
0:00 / 0:00

娜克莉颱風最快明生成 賈新興曝可能路徑 國慶連假午後零星雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
未來10天颱風侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書
未來10天颱風侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書

位於日本南方海面的中度颱風哈隆，距離台灣遙遠，對台灣天氣沒有直接影響，近期是否還有颱風？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，熱帶擾動95Ｗ今天有發展為熱帶性低氣壓的機率，並於明天有增強為今年第23號颱風娜克莉的趨勢，預估其路徑跟哈隆颱風類似。

今起至周五國慶日受今年第一波微弱東北季風影響，國慶連假大致午後零星短暫雨。賈新興表示，周日至下周四環境偏東風，午後竹苗以南山區零星短暫雨。其中，下周二至下周三宜花東水氣略多。下周五起有受第二波東北季風影響的機率。

天氣趨勢，他表示，明天至周五，受微弱東北季風影響的機率，北海岸至宜蘭有零星短暫雨，午後各地山區有零星短暫雨。周六東北季風減弱，午後桃園以南及宜花東有零星短暫陣雨。周日至下周一，午後苗栗以南及花東有零星短暫陣雨。

賈新興表示，下周二，花東沿海至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後竹苗以南山區、嘉義以南及宜花東有零星短暫陣雨。下周三，宜花東沿海至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後竹苗以南山區、彰化至嘉義及宜花東有零星短暫雨。下周四，午後北北基宜、竹苗以南山區及嘉義以南有零星短暫陣雨。下周五有受東北季風影響的機率，北北基宜有局部短暫陣雨，午後竹苗以南山區及花東有局部短暫陣雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

東北季風 颱風 嘉義

延伸閱讀

可能還有颱風！賈新興曝預測路徑

中秋2地以外賞月機率高 國慶連假雨區曝 賈新興：下周二首波東北季風

中秋節賞月機率高嗎？賈新興這樣說

教師節連假天氣曝光！ 賈新興指「首波東北季風」這天到

相關新聞

國家級警報響！上午7時52分花蓮規模5.0淺層地震 最大震度4級

今天上午7時52分北部有感地震。

今「寒露」東部飄雨西部晴 吳德榮：哈隆開眼將轉強颱 又有擾動醞釀中

今天進入24節氣的「寒露」。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周...

愈做愈傷身！醫生列出「4大偽健康習慣」 警告患癌風險反飆升

現代人開始注重養生，但原來有些「健康習慣」做得愈多愈傷身。台灣1名醫生列出4個「偽健康習慣」，指出「你以為的『健康生活』，其實可能在害你」，最嚴重更會罹癌。

娜克莉颱風最快明生成 賈新興曝可能路徑 國慶連假午後零星雨

位於日本南方海面的中度颱風哈隆，距離台灣遙遠，對台灣天氣沒有直接影響，近期是否還有颱風？台灣整合防災工程技術顧問公司總監...

哈隆結構很像「颱風符號」 鄭明典：大約是中颱上限或強颱下限

中度颱風哈隆今天凌晨2時的中心位置在硫磺島西北方620公里之處（台北東北東方1580公里之處），以每小時15公里速度，向...

顏正國肺腺癌逝 蘇一峰：有症狀就醫多已末期 預防最好方法是它

「好小子」顏正國昨天驚傳肺腺癌辭世，享年50歲。台北市聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰在臉書表示，顏正國因為肺腺癌而離世，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。