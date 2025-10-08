娜克莉颱風最快明生成 賈新興曝可能路徑 國慶連假午後零星雨

位於日本南方海面的中度颱風哈隆，距離台灣遙遠，對台灣天氣沒有直接影響，近期是否還有颱風？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，熱帶擾動95Ｗ今天有發展為熱帶性低氣壓的機率，並於明天有增強為今年第23號颱風娜克莉的趨勢，預估其路徑跟哈隆颱風類似。

今起至周五國慶日受今年第一波微弱東北季風影響，國慶連假大致午後零星短暫雨。賈新興表示，周日至下周四環境偏東風，午後竹苗以南山區零星短暫雨。其中，下周二至下周三宜花東水氣略多。下周五起有受第二波東北季風影響的機率。

天氣趨勢，他表示，明天至周五，受微弱東北季風影響的機率，北海岸至宜蘭有零星短暫雨，午後各地山區有零星短暫雨。周六東北季風減弱，午後桃園以南及宜花東有零星短暫陣雨。周日至下周一，午後苗栗以南及花東有零星短暫陣雨。

賈新興表示，下周二，花東沿海至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後竹苗以南山區、嘉義以南及宜花東有零星短暫陣雨。下周三，宜花東沿海至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後竹苗以南山區、彰化至嘉義及宜花東有零星短暫雨。下周四，午後北北基宜、竹苗以南山區及嘉義以南有零星短暫陣雨。下周五有受東北季風影響的機率，北北基宜有局部短暫陣雨，午後竹苗以南山區及花東有局部短暫陣雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。