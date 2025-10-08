聽新聞
國家級警報響！上午7時52分花蓮規模5.0淺層地震 最大震度4級
中央氣象署發布第126號顯著有感地震報告，今天上午7時52分，在花蓮縣政府西方6.9公里、位於花蓮縣吉安鄉，發生芮氏規模5.0有感地震，地震深度6.1公里。
本起地震預估達災防告警系統（PWS）發送門檻，告警範圍：花蓮縣。
各地最大震度：花蓮縣地區最大震度4級、南投縣地區最大震度3級、台中市地區最大震度2級、宜蘭縣地區最大震度2級、雲林縣地區最大震度2級、台東縣地區最大震度1級、桃園市地區最大震度1級、嘉義縣地區最大震度1級、新竹縣地區最大震度1級、彰化縣地區最大震度1級、苗栗縣地區最大震度1級、嘉義市地區最大震度1級、新北市地區最大震度1級、台南市地區最大震度1級、高雄市地區最大震度1級、屏東縣地區最大震度1級。
