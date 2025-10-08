顏正國癌逝因「沉默的殺手」 杜承哲曝1篩檢救命、符合公費資格快做

「好小子」顏正國昨天傳出肺腺癌4期辭世，享年50歲。澄清醫院中港分院胸腔外科主任杜承哲在臉書表示，肺腺癌常常「完全沒有症狀」，所以被稱為「沉默的殺手」。現在知道有抽煙、空汙、家族病史、煮食、放射性氣體等因素，是肺癌的風險因子。第1期肺癌，可以有8、9成的治癒率；一旦變成第4期肺癌，存活率直接跌破1成。

顏正國浴火重生、浪子回頭，卻幾年內旋即癌末病逝，非常令人不捨。杜承哲表示，要在毫無症狀的患者中，找出早期肺癌，及早治療，避免它變成晚期，是最困難的第一步。

杜承哲表示，台灣從2022年開始推廣兩年免費一次的「肺癌早期偵測計劃」，來到2024年的1月，已經有7萬8000人接受篩檢，其中抓出900多名肺癌患者，85%都是早期，可以說是「拯救了900多個家庭」。這是靠著「低劑量電腦斷層」這個工具，這個可以拯救生命的檢查，是找出「沉默殺手」的超級情報員。

杜承哲表示，而目前世界上，只有台灣、南韓、美國等少數幾個國家，已經開始提供對高危險群提供檢查。在美國沒有保險的人，突然因為病痛去急診做斷層，光是斷層的費用可能就要6千到8千美金。

這樣的檢查，「免費提供」之後，在台灣很多人還不知道可以運用，真的很令人擔心。杜承哲表示，台灣的老菸槍加上家族病史，符合公費資格的可能有90萬人以上，目前也才7萬多人來檢查，不到10分之1。

杜承哲表示，符合公費低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢資格的民眾，包括具肺癌家族史者（45-74歲男性或40-74歲女性）以及重度吸菸者（50-74歲、吸菸史達20包-年以上、目前吸菸或戒菸未達15年）。如果要保護家人和朋友，希望接下來的每一天，還能創造更多美好的回憶，趕快叫對方去醫院問問看「公費低劑量電腦斷層」。

他說，目前全台篩檢人數第一名，是高雄市；竟然7萬多人中，有3萬多人是高雄市篩檢的，推廣不遺餘力，健康第一，非常值得各縣市標竿學習。