顏正國肺腺癌逝 蘇一峰：有症狀就醫多已末期 預防最好方法是它

「好小子」顏正國昨天驚傳肺腺癌辭世，享年50歲。台北市聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰在臉書表示，顏正國因為肺腺癌而離世，診斷到過世只有短短一年；肺腺癌初期症狀不明顯，如果等到有症狀就醫時，十之八九通常都已經是末期。

蘇一峰表示，最近有病人肺腺癌長到10公分，仍然沒有明顯症狀，兩周後病情惡化進ICU，幸好最後有救回來。「預防肺腺癌，定期篩檢是最好的方法」。他並在留言區進一步表示，收治的中年女性患者並不抽菸，也都長出巨大的肺腺癌，體重瘦了10公斤。