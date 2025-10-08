聽新聞
0:00 / 0:00
顏正國肺腺癌逝 蘇一峰：有症狀就醫多已末期 預防最好方法是它
「好小子」顏正國昨天驚傳肺腺癌辭世，享年50歲。台北市聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰在臉書表示，顏正國因為肺腺癌而離世，診斷到過世只有短短一年；肺腺癌初期症狀不明顯，如果等到有症狀就醫時，十之八九通常都已經是末期。
蘇一峰表示，最近有病人肺腺癌長到10公分，仍然沒有明顯症狀，兩周後病情惡化進ICU，幸好最後有救回來。「預防肺腺癌，定期篩檢是最好的方法」。他並在留言區進一步表示，收治的中年女性患者並不抽菸，也都長出巨大的肺腺癌，體重瘦了10公斤。
去年藝人汪建民肺腺癌病逝，享年56歲。蘇一峰當時發文指出，台灣的肺癌有兩個世界第一，因空氣汙染造成的EGFR突變型肺腺癌是世界第一，EGFR突變的比率世界第一，「台灣人的體質就是會因為空氣汙染產生肺腺癌」。台灣肺癌有3個全國第一，每年最多的癌症，最多死亡的癌症，最花錢的癌症。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言