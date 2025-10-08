顏正國肺腺癌逝 蘇一峰：有症狀就醫多已末期 預防最好方法是它

快訊

顏正國肺腺癌逝世！蘇一峰：有症狀就醫多已末期 預防最好方法是它

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
「好小子」顏正國昨天驚傳肺腺癌辭世，享年50歲。本報資料照片

「好小子」顏正國昨天驚傳肺腺癌辭世，享年50歲。台北市聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰在臉書表示，顏正國因為肺腺癌而離世，診斷到過世只有短短一年；肺腺癌初期症狀不明顯，如果等到有症狀就醫時，十之八九通常都已經是末期。

蘇一峰表示，最近有病人肺腺癌長到10公分，仍然沒有明顯症狀，兩周後病情惡化進ICU，幸好最後有救回來。「預防肺腺癌，定期篩檢是最好的方法」。他並在留言區進一步表示，收治的中年女性患者並不抽菸，也都長出巨大的肺腺癌，體重瘦了10公斤。

去年藝人汪建民肺腺癌病逝，享年56歲。蘇一峰當時發文指出，台灣的肺癌有兩個世界第一，因空氣汙染造成的EGFR突變型肺腺癌是世界第一，EGFR突變的比率世界第一，「台灣人的體質就是會因為空氣汙染產生肺腺癌」。台灣肺癌有3個全國第一，每年最多的癌症，最多死亡的癌症，最花錢的癌症。

蘇一峰收治1名病人，肺腺癌長到10公分，仍然沒有明顯症狀。圖／取自蘇一峰臉書

工會籲增聘保全 台鐵：配備辣椒水

台鐵公司近日接連發生多起旅客攻擊員工的暴力事件，其中今年五月廿二日甚至一天發生二起攻擊事件，也讓台鐵員工的生命安全受到關...

