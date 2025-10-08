今天「寒露」迎首波東北季風 1張圖看國慶連假降雨熱區

今天是24節氣的「寒露」。首波東北季風正在影響台灣，中央氣象署表示，今天迎風面水氣略多，基隆北海岸、東北部地區及恆春半島不定時會有局部短暫陣雨，花蓮、台東也有零星短暫陣雨，西半部大多為多雲到晴，午後中南部地區有小範圍的局部短暫雷陣雨。

溫度方面，冷空氣強度不強，只有高溫略降一些，各地高溫約31至34度，新竹、苗栗、台中及台南有局部35、36度高溫發生的機率，至於各地低溫約25至27度。澎湖、馬祖晴時多雲，氣溫27至31度；金門晴時多雲，氣溫27至33度。

明天、周五國慶日東北季風影響，基隆北海岸、東北部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，東部及東南部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區有局部短暫雷陣雨。

周六東北季風減弱，水氣稍多，基隆北海岸，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

周日至下周二環境風場轉為偏東風，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

下周三至下周五各地大多為多雲到晴，僅東半部有零星短暫陣雨，午後中南部地區有局部短暫雷陣雨。

周五至周六基隆北海岸及馬祖有長浪發生的機率，連假期間前往海邊活動注意安全。

周五前適逢年度大潮，新北至台中沿海及澎湖、金門、馬祖漲潮期間水位偏高，避免在海岸、港口、潮間帶等區域逗留，並注意海水倒灌與局部淹水等狀況。