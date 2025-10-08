快訊

「挖土機超人」辭世 曾說救災沒完成不回桃園 他記錄林鴻森最後的溫柔

聽新聞
0:00 / 0:00

今「寒露」東部飄雨西部晴 吳德榮：哈隆開眼將轉強颱 又有擾動醞釀中

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天至周五國慶日各地大多仍晴時多雲，北台灣高溫因雲量稍增而微降，其他各地白天仍偏熱。本報資料照片
今天至周五國慶日各地大多仍晴時多雲，北台灣高溫因雲量稍增而微降，其他各地白天仍偏熱。本報資料照片

今天進入24節氣的「寒露」。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周五國慶日因微弱東北風，台灣東側水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨的機率；各地大多仍晴時多雲，午後山區偶有零星降雨的機率。

溫度方面，吳德榮表示，無明顯冷空氣，北台灣高溫因雲量稍增而微降，其他各地白天仍偏熱。今天北部24至34度、中部23至36度、南部24至36度、東部21至34度。

吳德榮表示，國慶連假末2天的周六、周日，以及下周一、下周二各地晴時多雲，白天炎熱，午後山區偶有局部短暫降雨，東半部偶有零星降雨的機率。

至於颱風消息，吳德榮表示，中颱哈隆已有清晰的颱風眼及厚實的眼牆，被估為近中心平均風速48米／秒，直逼強颱門檻。中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，哈隆將增強至強烈颱風，在日本南方海面向東北東大迴轉，侵襲日本本土的機率並不高；距離台灣遙遠，無影響。

吳德榮表示，另一擾動在關島西北方海面醞釀中，續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

中颱哈隆將增強至強烈颱風，在日本南方海面向東北東大迴轉，侵襲日本本土的機率並不高。圖／取自中央氣象署網站
中颱哈隆將增強至強烈颱風，在日本南方海面向東北東大迴轉，侵襲日本本土的機率並不高。圖／取自中央氣象署網站
中颱哈隆已有清晰的颱風眼及厚實的眼牆。圖／取自中央氣象署網站
中颱哈隆已有清晰的颱風眼及厚實的眼牆。圖／取自中央氣象署網站

吳德榮 颱風 國慶 氣象署

延伸閱讀

中秋連假晴朗飆38度高溫 吳德榮：麥德姆將轉中颱 觀察下周熱帶擾動

熱帶低壓今將升級麥德姆颱風 吳德榮：另一熱帶擾動續觀察

又有颱風不只一個？下半周有熱帶擾動發展 吳德榮揭預測路徑、影響

3颱共存樺加沙颱風續發威 吳德榮：東半部慎防坍方土石流

相關新聞

校正黑心大腸量 衛福部續追流向

百威食品黑心豬大腸流竄全台，衛福部食藥署五日晚間宣布掌握流向，其中北市寧夏路豬肉商陳先生購買一三三○公斤，但北市衛生局昨...

冷眼集／食安事件被動追查「掉漆」 如何安民心

中秋前後是肉品銷售旺季，國內卻爆發黑心腸食安事件，衛福部「食安五環」功效全失，本案食安監督機制全未掌握，而是由民眾檢舉，...

今「寒露」東部飄雨西部晴 吳德榮：哈隆開眼將轉強颱 又有擾動醞釀中

今天進入24節氣的「寒露」。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周...

站務員被推落軌 台鐵月台門挨批牛步

台中市陳姓街友前天下午無票跑進台鐵五權站，遭站務員攔查，陳拒絕查驗票引發口角糾紛，竟將站務員推落至軌道內，隨即逃離現場，...

工會籲增聘保全 台鐵：配備辣椒水

台鐵公司近日接連發生多起旅客攻擊員工的暴力事件，其中今年五月廿二日甚至一天發生二起攻擊事件，也讓台鐵員工的生命安全受到關...

福衛8號「齊柏林衛星」 起運赴美

福爾摩沙衛星八號是台灣第一個自製的衛星星系，關鍵元件自製率高達八成四，包含八顆光學遙測衛星，首顆衛星昨從位於新竹市的國家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。