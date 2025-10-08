今「寒露」東部飄雨西部晴 吳德榮：哈隆開眼將轉強颱 又有擾動醞釀中

今天進入24節氣的「寒露」。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周五國慶日因微弱東北風，台灣東側水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨的機率；各地大多仍晴時多雲，午後山區偶有零星降雨的機率。

溫度方面，吳德榮表示，無明顯冷空氣，北台灣高溫因雲量稍增而微降，其他各地白天仍偏熱。今天北部24至34度、中部23至36度、南部24至36度、東部21至34度。

吳德榮表示，國慶連假末2天的周六、周日，以及下周一、下周二各地晴時多雲，白天炎熱，午後山區偶有局部短暫降雨，東半部偶有零星降雨的機率。

至於颱風消息，吳德榮表示，中颱哈隆已有清晰的颱風眼及厚實的眼牆，被估為近中心平均風速48米／秒，直逼強颱門檻。中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，哈隆將增強至強烈颱風，在日本南方海面向東北東大迴轉，侵襲日本本土的機率並不高；距離台灣遙遠，無影響。

吳德榮表示，另一擾動在關島西北方海面醞釀中，續觀察。