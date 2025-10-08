聽新聞
烏龍！ 2幼兒流感疫苗只打半劑

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導

國內驚傳流感疫苗打錯劑量，傳出有醫療院所將一劑疫苗，打成「半劑」。衛福部疾管署昨天表示，一名媽媽向一九二二防疫專線投訴，帶家中兩名幼兒至診所接種流感疫苗，卻只接種半劑疫苗，三個多小時後才補接種另外半劑，擔心疫苗效果受影響，保護力不足。

今年秋冬流感疫苗十月一日開打，短短四天接種就突破百萬劑，疾管署統計至六日為止，接種數約一○六點八萬人次，新冠疫苗接種數約廿九點五萬人次。打氣踴躍，但卻傳出疫苗劑量打錯事件。

衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，流感疫苗不分年齡，接種劑量都是一劑○點五mL，此案衛生局已經介入調查，疾管署也已發出醫界通函，提醒各合約醫療院所注意。

一位護理師媽媽帶著二名未滿兩歲的孩子接種公費疫苗後，發現只接種了半劑，劑量○點廿五mL，她覺得奇怪，因此三小時後再帶去補打，但是仍擔心保護力不足。

曾淑慧表示，依據美國疾病管制中心及相關研究，只要同日內補足劑量，即可視為有效接種，能達到完整保護力， 須重打；但若延遲至隔日或更久才補打，則需重新接種一劑完整劑量。

曾淑慧指出，六個月至未滿九歲兒童，若從未接種過流感疫苗，需接種兩劑、間隔四周以上；若過去曾接種過，則今年只需打一劑即可。至於九歲以上兒童與成人，不論是否曾接種過流感疫苗，皆僅需一劑。

曾淑慧表示，目前國內提供五款公費流感疫苗，其中除國光與高端疫苗限用於三歲以上者，其餘廠牌均可使用於六個月以上幼兒。疾管署強調，不論品牌，劑量皆為○點五mL，請醫療院所務必依規接種。

另外，流感病毒持續發威，上周類流感門急診就診人次十五萬二五一人次，較前一周十三萬二千四百多人次，上升百分之十三點五，急診病例為百分之十三點四，目前正處流行期。疾管署防疫醫師林詠青表示，上周流感新增十六例死亡個案，最小的是南部五歲女童，無潛在病史，未有接種疫苗。

