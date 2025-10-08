冠心症換心 近年愈來愈多

心臟移植被視為末期心臟衰竭最後希望，在藥物及傳統手術無法治癒時，患者只能等待換心。振興醫院心臟醫學中心主任張忠毅說，臨床觀察，心臟移植多見心肌炎導致擴大性心肌病變，但近年冠心症致使的心肌梗塞有愈來愈多的趨勢，提醒民眾控制心肌梗塞危險因子，避免走向心臟移植。

心臟移植「一心」難求，衛福部器官捐贈移植整合系統統計，截至今年九月底，等待心臟移植者三四九例，同期心臟捐贈人數四十七例。

器捐病主中心統計，民國一○四年至今年五月底，國內器官（含組織）移植受贈人數共一萬一七一人；一○一年度至一一三年度心臟移植人數九七六例，遠低於患者需求，很多人等不到就走了。

台大醫院器官勸募暨移植中心主任陳益祥表示，國人心臟移植多數病因是擴大性心肌病變，因心肌病變導致心臟衰竭。另外，心肌梗塞導致心肌缺血、壞死，若惡化成嚴重的心臟衰竭，必須考慮心臟移植作為改善症狀、延長壽命、提升生活品質的治療選項，近年心肌病變致使心肌梗塞有增加的趨勢。

陳益祥表示，預防心肌梗塞，關鍵為健康的生活習慣，包括均衡飲食、規律運動、充足睡眠以及戒菸少酒、控制三高。擴大性心肌症初期症狀不明顯，可能有隱約的胸痛、疲倦，等到易喘、易咳、極度疲累、手腳腫脹，表示疾病已經發展一段時間，治療方式有限，需靠心臟移植才能有效改善。

心臟移植資源有限，受贈者的身體條件、接受移植後的預後都將影響移植排序考量。若等待期間出現腎臟、肝臟等其他器官衰竭，也可能因此失去資格。

陳益祥呼籲，及時診斷、確實治療，可減緩心臟退化的速度，防止心衰竭逐漸惡化。

若病程進展至需要心臟移植，陳益祥表示，「病人好好照顧自己很重要」，不論是術前或術後，都要嚴格遵從醫囑，維持正常作息及衛生習慣，尤其是終身服用抗排斥藥物，有助延長移植器官功能。目前國內換心者平均可延長存活十年、廿年也不少，存活卅年更大有人在。