聽新聞
0:00 / 0:00

冠心症換心 近年愈來愈多

聯合報／ 記者沈能元廖靜清翁唯真／台北報導

心臟移植被視為末期心臟衰竭最後希望，在藥物及傳統手術無法治癒時，患者只能等待換心。振興醫院心臟醫學中心主任張忠毅說，臨床觀察，心臟移植多見心肌炎導致擴大性心肌病變，但近年冠心症致使的心肌梗塞有愈來愈多的趨勢，提醒民眾控制心肌梗塞危險因子，避免走向心臟移植。

心臟移植「一心」難求，衛福部器官捐贈移植整合系統統計，截至今年九月底，等待心臟移植者三四九例，同期心臟捐贈人數四十七例。

器捐病主中心統計，民國一○四年至今年五月底，國內器官（含組織）移植受贈人數共一萬一七一人；一○一年度至一一三年度心臟移植人數九七六例，遠低於患者需求，很多人等不到就走了。

台大醫院器官勸募暨移植中心主任陳益祥表示，國人心臟移植多數病因是擴大性心肌病變，因心肌病變導致心臟衰竭。另外，心肌梗塞導致心肌缺血、壞死，若惡化成嚴重的心臟衰竭，必須考慮心臟移植作為改善症狀、延長壽命、提升生活品質的治療選項，近年心肌病變致使心肌梗塞有增加的趨勢。

陳益祥表示，預防心肌梗塞，關鍵為健康的生活習慣，包括均衡飲食、規律運動、充足睡眠以及戒菸少酒、控制三高。擴大性心肌症初期症狀不明顯，可能有隱約的胸痛、疲倦，等到易喘、易咳、極度疲累、手腳腫脹，表示疾病已經發展一段時間，治療方式有限，需靠心臟移植才能有效改善。

心臟移植資源有限，受贈者的身體條件、接受移植後的預後都將影響移植排序考量。若等待期間出現腎臟、肝臟等其他器官衰竭，也可能因此失去資格。

陳益祥呼籲，及時診斷、確實治療，可減緩心臟退化的速度，防止心衰竭逐漸惡化。

若病程進展至需要心臟移植，陳益祥表示，「病人好好照顧自己很重要」，不論是術前或術後，都要嚴格遵從醫囑，維持正常作息及衛生習慣，尤其是終身服用抗排斥藥物，有助延長移植器官功能。目前國內換心者平均可延長存活十年、廿年也不少，存活卅年更大有人在。

器官捐贈 心臟病

延伸閱讀

國人心臟移植一年約50例 醫：心肌病變致心肌梗塞有增加趨勢

嘉義水上鄉殺夫案 檢方以重罪嫌疑續押妻偵辦

亞洲最多！振興醫院11位換心人存活超過30年創紀錄 最久達34年6個月

疑有心臟病史…男子登苗栗關刀山步道 休克昏倒 搶救仍回天乏術

相關新聞

明起3天水氣增 下周東北季風增強「高溫跌破30度」

今天起北邊大陸冷高壓帶來首波東北季風，中央氣象署預報員張承傳表示，明天至周五受其影響，基隆北海岸、東北部、恆春半島有局部...

健康主題館／節氣寒露進深秋 長者注意下肢保暖

今天是24節氣的「寒露」，代表進入深秋時節，從秋天早晚溫差極大的秋老虎將轉變成寒冷的冬天。中醫師魏士晉、林雅瑩指出，「白...

健康你我他／報廢20多年愛車 節能減碳又健身

高齡長者駕車肇事事件頻傳，我那輛20多年的老爺車不久前在半路拋錨熄火，又想到自己年紀漸長接近「從心所欲不逾矩」階段，我心...

水喝不足流汗多 增結石復發風險

秋老虎發威，天氣炎熱，如果水喝太少，小心結石發作。書田泌尿科眼科診所泌尿科主任醫師周固表示，有結石的人復發機率很高，二年...

守護心血管 冠狀動脈鈣化是警訊

許多人做健康檢查或腸胃、肺部電腦斷層時，常在報告上看到一句：「冠狀動脈可見鈣化」。不少人一頭霧水，覺得自己根本沒有心絞痛...

校正黑心大腸量 衛福部續追流向

百威食品黑心豬大腸流竄全台，衛福部食藥署五日晚間宣布掌握流向，其中北市寧夏路豬肉商陳先生購買一三三○公斤，但北市衛生局昨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。