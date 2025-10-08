聽新聞
振興醫院換心 11人存活逾30年

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
心臟移植存活率 製表／元氣中心
心臟移植存活率 製表／元氣中心

振興醫院換心超過卅年換心人與院長魏崢（左四）、心臟醫學中心主任張忠毅（右一）及醫療團隊合影。圖／振興醫院提供
振興醫院換心超過卅年換心人與院長魏崢（左四）、心臟醫學中心主任張忠毅（右一）及醫療團隊合影。圖／振興醫院提供

國內自民國七十六年進行第一例心臟移植手術，已邁入第卅八年。振興醫院心臟移植小組迄今完成心臟移植五八九例，到八月底有十一位換心人存活達卅年，成為亞洲單一醫院換心人存活超過卅年人數最多。目前亞洲存活最久的李秀英，廿二歲時換心，至今已卅四年半，歷經罹癌、洗腎等，為了不辜負捐贈者，始終不放棄存活下來的希望。

振興心臟移植小組自民國七十七年七月於三總施行第一例心臟移植手術，完成的五八九例心臟移植中，從二點三歲到七十五歲，至八月底有十一位換心人存活超過及邁入卅年，超過廿年也有逾六十位。

振興醫院院長魏崢表示，以心臟移植存活率來看，振興醫院第一年存活率為八成六，五年存活率為七成五，十年存活率為五成九，十五年為五成，廿年為三成三，卅年存活率仍有一成五，相較美國OPTN及SRTR組織最近發表關數據，超越全球知名醫學中心紀錄。

換心人因長期服用抗排斥藥物等因素，面臨許多挑戰，罹癌風險也比一般人高。但魏崢表示，換心人知道器官得來不易，非常珍惜捐贈者賜予的人生。李秀英連續罹患二種癌症，目前還需長期洗腎，但她從未放棄或退縮，她告訴醫師：「我要活下去，我要帶著另一個生命繼續活下去，不能辜負那個給我新生命的人的期望。」

存活卅二年的換心人陳錡鋒，年輕時就有警察夢，廿五歲那年罹患與母親相同的家族性心肌病，接受心臟移植。當下他看著手上的警徽，深怕無法再戴回胸前。所幸手術成功，術後返回公僕崗位，曾埋伏隧道多日，忍受蚊蟲叮咬，只為捉捕逃犯，「我獲得重生的機會，一定要更取之社會用之社會。」

陳錡鋒因慢性排斥反應導致心血管多處狹窄，心臟功能逐漸衰退，無法透過繞道手術或藥物改善，七年前再次接受心臟移植，是罕見的二次心臟移植個案，陳錡鋒的母親後來也接受心臟移植。魏崢說，院內心臟移植個案中，像陳錡鋒和母親同家族的個案不少，有父子檔和兄弟檔，甚至家族多人等，這是值得關注及研究的方向。

振興醫院目前大約有五十位心臟移植等候者，魏崢表示，台灣器官移植手術存活率與歐美並駕齊驅，甚至振興醫院心臟移植存活率高於歐美，近年來政府提倡及觀念開放，器捐風氣逐漸提升，感謝器官捐贈者其家屬，由於他們無私奉獻的精神，讓大愛得以延續，使得垂危的生命重獲新生。

