冷眼集／被動追查「掉漆」 如何安民心

中秋前後是肉品銷售旺季，國內卻爆發黑心腸食安事件，衛福部「食安五環」功效全失，本案食安監督機制全未掌握，而是由民眾檢舉，檢調指揮調查。衛福部食藥署只負責流向追蹤，進度卻慢半拍，十月五日晚間公布流向五家業者，昨天又發現其中一家購買數量落差高達六百五十六公斤，相差一倍。

從巴西蛋、蘇丹紅辣椒粉，至黑心腸，國內重大食安事件幾乎每年一爆。由源頭控管、重建生產管理、加強查驗、加重惡意黑心廠商責任及全民監督食安組成的食安五環，機能全失。逾千盒有疑慮巴西蛋在案件爆出前，早被民眾吃下肚，含致癌色素蘇丹紅辣椒粉，經工業雙氧水沖洗，疑似使用病死豬的黑心腸，則都靠民眾舉報。

被動靠民眾檢舉揭露食安事件，導致衛福部對疑慮食品下架永遠慢半拍，黑心腸案件偵查首日，竟全無動作，待案件被媒體揭露，才終於動起來，下午先是公布產品流向四縣市，並稱細節有待地方政府追查，深夜才公布詳細流向，指出黑心腸流向五家業者，合計已有近一公噸售予散戶、攤商，被民眾吃下肚。

但就連流入市面的黑心腸統計數字，中央數據也能和地方相差一倍之多，台北市政府衛生局七日公布調查結果，確認寧夏夜市陳姓民眾購入六百七十四公斤有疑慮的大腸，衛福部六日公布數據，則認定該民眾購入一千三百卅公斤，兩相比較，落差高達六百五十餘公斤，恐已流竄更廣，傷害更多民眾健康。

流向統計不是數學問題，攸關黑心食品流向，身為食安最高主管機關，食藥署若連案發後的流向追查都如此「掉漆」，如何安民心？衛福部應從改善黑心食品流向追蹤著手，全面調整食安把關機制，別讓民眾活在連一碗大腸麵線都無法安心下肚的環境。