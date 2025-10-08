聽新聞
0:00 / 0:00

冷眼集／被動追查「掉漆」 如何安民心

聯合報／ 本報記者林琮恩

中秋前後是肉品銷售旺季，國內卻爆發黑心腸食安事件，衛福部「食安五環」功效全失，本案食安監督機制全未掌握，而是由民眾檢舉，檢調指揮調查。衛福部食藥署只負責流向追蹤，進度卻慢半拍，十月五日晚間公布流向五家業者，昨天又發現其中一家購買數量落差高達六百五十六公斤，相差一倍。

從巴西蛋、蘇丹紅辣椒粉，至黑心腸，國內重大食安事件幾乎每年一爆。由源頭控管、重建生產管理、加強查驗、加重惡意黑心廠商責任及全民監督食安組成的食安五環，機能全失。逾千盒有疑慮巴西蛋在案件爆出前，早被民眾吃下肚，含致癌色素蘇丹紅辣椒粉，經工業雙氧水沖洗，疑似使用病死豬的黑心腸，則都靠民眾舉報。

被動靠民眾檢舉揭露食安事件，導致衛福部對疑慮食品下架永遠慢半拍，黑心腸案件偵查首日，竟全無動作，待案件被媒體揭露，才終於動起來，下午先是公布產品流向四縣市，並稱細節有待地方政府追查，深夜才公布詳細流向，指出黑心腸流向五家業者，合計已有近一公噸售予散戶、攤商，被民眾吃下肚。

但就連流入市面的黑心腸統計數字，中央數據也能和地方相差一倍之多，台北市政府衛生局七日公布調查結果，確認寧夏夜市陳姓民眾購入六百七十四公斤有疑慮的大腸，衛福部六日公布數據，則認定該民眾購入一千三百卅公斤，兩相比較，落差高達六百五十餘公斤，恐已流竄更廣，傷害更多民眾健康。

流向統計不是數學問題，攸關黑心食品流向，身為食安最高主管機關，食藥署若連案發後的流向追查都如此「掉漆」，如何安民心？衛福部應從改善黑心食品流向追蹤著手，全面調整食安把關機制，別讓民眾活在連一碗大腸麵線都無法安心下肚的環境。

延伸閱讀

食藥署允重罰黑心豬腸案 業者最高可罰2億元

中央、地方不同調？黑心豬腸流向統計「差一倍」 衛福部說明了

巴西低頭了？魯拉親電川普求取消40％關稅 PTT網戰成一片

魯拉與川普通話 請求美國取消巴西關稅與制裁

相關新聞

明起3天水氣增 下周東北季風增強「高溫跌破30度」

今天起北邊大陸冷高壓帶來首波東北季風，中央氣象署預報員張承傳表示，明天至周五受其影響，基隆北海岸、東北部、恆春半島有局部...

健康主題館／節氣寒露進深秋 長者注意下肢保暖

今天是24節氣的「寒露」，代表進入深秋時節，從秋天早晚溫差極大的秋老虎將轉變成寒冷的冬天。中醫師魏士晉、林雅瑩指出，「白...

健康你我他／報廢20多年愛車 節能減碳又健身

高齡長者駕車肇事事件頻傳，我那輛20多年的老爺車不久前在半路拋錨熄火，又想到自己年紀漸長接近「從心所欲不逾矩」階段，我心...

水喝不足流汗多 增結石復發風險

秋老虎發威，天氣炎熱，如果水喝太少，小心結石發作。書田泌尿科眼科診所泌尿科主任醫師周固表示，有結石的人復發機率很高，二年...

守護心血管 冠狀動脈鈣化是警訊

許多人做健康檢查或腸胃、肺部電腦斷層時，常在報告上看到一句：「冠狀動脈可見鈣化」。不少人一頭霧水，覺得自己根本沒有心絞痛...

校正黑心大腸量 衛福部續追流向

百威食品黑心豬大腸流竄全台，衛福部食藥署五日晚間宣布掌握流向，其中北市寧夏路豬肉商陳先生購買一三三○公斤，但北市衛生局昨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。