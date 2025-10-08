健康你我他／報廢20多年愛車 節能減碳又健身

高齡長者駕車肇事事件頻傳，我那輛20多年的老爺車不久前在半路拋錨熄火，又想到自己年紀漸長接近「從心所欲不逾矩」階段，我心念一轉：何不趁此機會報廢愛車，改搭大眾運輸？既能為環保盡力，也讓生活展開新篇章。

「心動，不如行動」。立即展開行動，從聯絡拖吊、到監理機關辦理報廢，不到一天便走完所有程序，轉眼間我正式成為「無車一族」，舉凡公車、捷運，甚至步行，都成了我日常生活的一部分。

剛脫離「開車族」，確實有點不習慣，尤其長途移動時，難免懷念自駕的便利，但很快地就發現，以大眾運輸取代開車的好處。首先，不用再為停車問題傷腦筋；其次，可以省下大筆的保養、維修和保險支出；更重要的是，不開車，就能少一些能源消耗與廢氣排放。

更大的收穫是，不開車增加了我走路的時間，如今「日走萬步」已是我的日常，不僅體力變好，精神也更清爽。不開車，既能節能減碳，又能健身保養，真是一舉兩得。

我「棄車」已滿一個月，生活節奏逐漸安穩，心境也更輕快。透過這樣的改變，不僅節省資源，也為環境永續盡一份心力，內心總有股暖意悄然升起。

放下方向盤，選擇大眾運輸，我收穫的是健康、自在與安心。這不僅是一種交通方式的改變，更是邁向節能、減碳與健康生活的重要一步。