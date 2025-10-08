校正黑心大腸量 衛福部續追流向

百威食品黑心豬大腸流竄全台，衛福部食藥署五日晚間宣布掌握流向，其中北市寧夏路豬肉商陳先生購買一三三○公斤，但北市衛生局昨天下午卻表示，陳先生購買數量應是六七四公斤。一三三○公斤與六七四公斤，差距達六五六公斤，對此，食藥署晚間指出，百威公司將部分品項重複計算，購買數量確實為六七四公斤。

黑心豬大腸流竄全台，不少小吃攤受害，民眾也已吃下肚。衛福部長石崇良昨天上午在立院備詢表示，從出貨紀錄溯源查出，百威食品豬大腸兩千多公斤流向五處下游業者，皆已掌握流向。不料，昨天下午北市衛生局卻表示，先前查出北市寧夏路豬肉商陳先生購買一三三○公斤，比對進出貨紀錄，排除重複計算，數量僅六七四公斤。

衛福部食藥署南區管理主任魏任廷昨天晚間表示，食藥署最初公布寧夏夜市陳先生進貨一三三○公斤，是根據百威公司帳冊資料，後續與地方政府進行雙向溝通核對、交叉查證，發現百威公司將部分「先下訂、後出貨」的大腸訂購資料，誤計為兩筆，去除重複計算資料後，確認寧夏夜市陳先生訂購數量為六七四公斤。

北市衛生局表示，進一步追查六七四公斤大腸流向，發現分別銷售給麻辣豆腐店及部分散客。十月四日已再命麻辣豆腐業者下架並封存七十公斤黑心豬腸。截至昨天，衛生局已下架並封存包含阿宗麵線在內的七十五公斤豬腸，共計一百四十五公斤。

石崇良昨赴立院備詢，被問及黑心豬腸，他指食藥署、地方衛生局，聯合農業部、檢調已稽查百威公司，現場發現還有一萬多公斤違法使用工業用雙氧水，立刻現場查封。衛福部已取得資訊系統追蹤溯源所有出貨紀錄，並查獲有兩千多公斤流到下游業者。還有庫存的通通封存，無法區分來源則預防性下架，目前黑心大腸都已掌握流向。

屏東縣百威公司涉嫌以工業用雙氧水加工豬大腸，違規品項流向台北市、桃園市、高雄市、屏東縣。魏任廷說，食藥署將根據流向下游的品項多寡等，評估違規情節狀況，給予重罰。民眾關注違規大腸流向，食藥署已將流向資訊公開，盼讓消費者知情。