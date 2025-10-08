守護心血管 冠狀動脈鈣化是警訊

許多人做健康檢查或腸胃、肺部電腦斷層時，常在報告上看到一句：「冠狀動脈可見鈣化」。不少人一頭霧水，覺得自己根本沒有心絞痛，心臟血管怎麼會「鈣化」？這個發現代表什麼？

鈣化是「警訊」，提醒你必須正視心血管健康。心臟需要冠狀動脈來供應血液，如果血管長期受到高血壓、高血糖、高膽固醇或抽菸影響，就可能產生動脈粥狀硬化。隨著時間，這些斑塊會逐漸鈣化，變得像「石灰」附著在血管壁上。

因此，冠狀動脈鈣化是動脈硬化的「痕跡」。它不會脫落造成急性心肌梗塞，卻代表血管已走向硬化，心血管風險比一般人高。

有些人是為了篩檢肺癌或腹痛，意外被發現「血管有鈣化」。醫師通常會建議接受3種檢查評估：

冠狀動脈鈣化分數（Calcium Score CT）：計算血管裡總共多少鈣化，分數愈高，未來罹患心肌梗塞、中風的風險愈高。

心臟功能與缺氧檢查：包括心臟超音波、運動心電圖，以及心肌灌注掃描，以幫助醫師判斷心臟是否因血管狹窄而供血不足。

冠狀動脈血管電腦斷層（Coronary CT Angiography）：能直接看到血管是否狹窄、阻塞，是現代常用的無創檢查。

4大族群要注意

若電腦斷層檢查出現冠狀動脈鈣化，需要積極預防。

有三高者（高血壓、高血糖、高膽固醇）

長期抽菸者

有心肌梗塞或中風家族史的人

男性45歲以上、女性停經後

「冠狀動脈鈣化」不代表你馬上會心肌梗塞，但它像是一張「紅色警告單」，提醒血管已經歷長年的負擔。與其害怕，不如趁早檢視生活習慣與三高控制，把心血管風險降到最低。早知道、早行動，才能守護心臟一輩子。

調整生活型態：均衡飲食、規律運動、戒菸，減少血管進一步受損。

控制三高：依醫囑使用降血壓、降血糖、降膽固醇藥物。

必要時服藥：若鈣化分數高，醫師可能會建議使用降膽固醇藥物（如statin）或阿斯匹靈來降低風險。

定期追蹤：不要忽略檢查報告的異常，應該配合醫師安排後續追蹤。