健康主題館／節氣寒露進深秋 長者注意下肢保暖

今天是24節氣的「寒露」，代表進入深秋時節，從秋天早晚溫差極大的秋老虎將轉變成寒冷的冬天。中醫師魏士晉、林雅瑩指出，「白露身不露，寒露腳不露」，提醒民眾注意下肢保暖，避免寒氣入侵，尤其年長者或有心血管疾病患者在家中盡量要穿著室內拖鞋，避免足底直接受到地面寒氣影響而造成身體不適。

秋老虎發威的時節，白天的高溫可能造成熱傷害。林雅瑩表示，這段期間雨水漸少，天氣乾燥、晝熱夜涼，燥邪之氣易侵犯人體，日常要多注意下肢保暖，飲食調理也要加強「潤肺」，有助於增加血氣循環，提升基礎代謝率。

感冒患者多 皮膚易乾癢

「寒露」在字義上是指氣候已屆深秋，夜裡溫度低寒、天氣漸涼，露水更多，此時「寒意乍現」最為明顯的氣候特徵。林雅瑩指出，受到氣溫多變影響，如果調養不當，此時容易出現口鼻乾燥、皮膚乾癢等秋燥症狀，多發於肺部和皮膚，調養應以「滋陰潤燥」為原則。

魏士晉表示，近來門診因為感冒症狀求診的人數有逐漸變多，需特別留意上呼吸的相關疾病。呼吸道症狀中醫治療上，多半以扶正祛邪為主，藉由提升身體的積能來將邪氣從體內趕出。

林雅瑩說，秋季主氣為「燥邪」，易耗傷人體津液，包括侵犯「肺」，直接影響呼吸道和腸道系統。想要緩解秋燥的不適，飲食上可多選擇滋補的食物，例如木耳、秋葵、山藥、蓮藕、水梨等對應五行的「白色」食物，同時少吃辛辣油炸食物，避免身體燥熱。

秋天的燥熱之氣易傷肺，「肺主皮毛」，因此皮膚病患者增多。林雅瑩說，寒露後，氣溫降低、空氣更乾燥，皮膚油脂分泌不足，易使表皮肌膚屏障功能下降而導致乾癢，甚至紅腫發炎。要解決皮膚乾癢問題，最重要是保濕，勤擦乳液；飲食調理上，可多攝取富含維生素C、維生素B群及膠質的食物。

氣溫變化大 出門帶外套

秋天早晚氣溫變化大，林雅瑩建議，出門時應隨身攜帶一件外套，以備不時之需，做好保暖措施，並注意心血管和呼吸道健康。

針對秋天常見的「燥咳」與呼吸道不適，魏士晉表示，中醫治療以「養陰潤燥、清肺止咳」為原則。常用方劑如沙參麥冬湯、清燥救肺湯，能滋陰生津、潤肺止咳；穴位則可選用位於喉嚨底部的「天突穴」來舒緩咳嗽的不適，或配合肺俞（位於背部第3胸椎棘突旁開約1.5寸處）、尺澤（肘關節橫紋外側肱二頭肌腱橈側凹陷處），調暢肺氣。