故宮、聯經合推線上課程 近觀國寶、書畫

聯合報／ 本報訊

今年是故宮博物院創立百年及遷台六十周年，「聯經人文學校」獲故宮授權推出全新線上影音課程「近觀‧國寶‧書畫：百年故宮珍藏奧祕線上課」，今起開放預購並提供優惠，以故宮最受歡迎書畫藏品為主題，首度透過線上影音「放大看」。

繼去年「國寶守護者帶你真正認識故宮的第一堂課」線上課程後，聯經再次獲得故宮授權，打造全新書畫主題影音線上課程，並邀請院內重量級書畫專家擔任講師，親自授課帶領學員一起細看故宮書畫經典，從創作者的角度感受下筆的溫度。

課程完整呈現故宮收藏的書法、山水畫、人物畫及花鳥畫等四大類書畫藏品，學員可看到比一般數位典藏資料庫更大、更精細的圖像，以極為貼近的微觀方式，觀看書畫中的細節。從晉代王羲之的平安何如奉橘三帖、宋代蘇東坡的寒食帖；鎮院「三公」─范寬的谿山行旅圖、郭熙的早春圖與李唐的萬壑松風圖，在課程中觀看近百件國寶的精彩與偉大。

上述課程，從今下午二時開始可在PressPlay平台預購，今明兩天為首波最優惠期間，首日購課加贈「大美近觀：百年故宮‧書畫百品的翰墨風華」電子書。課程請掃https://linkingthink.com/NPM100BE

