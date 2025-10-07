聽新聞
0:00 / 0:00
故宮、聯經合推線上課程 近觀國寶、書畫
今年是故宮博物院創立百年及遷台六十周年，「聯經人文學校」獲故宮授權推出全新線上影音課程「近觀‧國寶‧書畫：百年故宮珍藏奧祕線上課」，今起開放預購並提供優惠，以故宮最受歡迎書畫藏品為主題，首度透過線上影音「放大看」。
繼去年「國寶守護者帶你真正認識故宮的第一堂課」線上課程後，聯經再次獲得故宮授權，打造全新書畫主題影音線上課程，並邀請院內重量級書畫專家擔任講師，親自授課帶領學員一起細看故宮書畫經典，從創作者的角度感受下筆的溫度。
課程完整呈現故宮收藏的書法、山水畫、人物畫及花鳥畫等四大類書畫藏品，學員可看到比一般數位典藏資料庫更大、更精細的圖像，以極為貼近的微觀方式，觀看書畫中的細節。從晉代王羲之的平安何如奉橘三帖、宋代蘇東坡的寒食帖；鎮院「三公」─范寬的谿山行旅圖、郭熙的早春圖與李唐的萬壑松風圖，在課程中觀看近百件國寶的精彩與偉大。
上述課程，從今下午二時開始可在PressPlay平台預購，今明兩天為首波最優惠期間，首日購課加贈「大美近觀：百年故宮‧書畫百品的翰墨風華」電子書。課程請掃https://linkingthink.com/NPM100BE
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言