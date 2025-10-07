福衛8號齊柏林 起運赴美

福爾摩沙衛星八號是台灣第一個自製的衛星星系，關鍵元件自製率高達八成四，包含八顆光學遙測衛星，首顆衛星昨從位於新竹市的國家太空中心起運，準備搭機送往美國。賴清德總統出席致詞表示，這顆衛星命名為「齊柏林衛星」，如同已故齊柏林導演，讓世界「看見台灣」。

福爾摩沙衛星八號示意圖。圖／國家太空中心提供

賴清德、國科會主委吳誠文、國家太空中心主任吳宗信與齊柏林家人等，昨出席起運典禮。吳宗信指出，福衛八號一天可通過台灣三次，能即時監測災害，如近期花蓮堰塞湖等事件，未來可透過衛星迅速提供災情影像，協助後勤救災與決策判斷。

賴清德表示，福衛八號是台灣首個自製星系，升空後將接棒福衛五號。今年五月視導整備時，想起以空拍影像記錄台灣的齊柏林，將此衛星命名為「齊柏林衛星」，盼其精神延伸至太空，繼續守護台灣。

賴清德說，齊柏林衛星將與後續衛星構成緊密的對地觀測網絡，衛星資料廣泛應用在國土規畫、農業監測、災害應變與環境保護上。

吳誠文表示，福衛八號已通過檢測，下月將於美國加州發射，預計二○三一年完成星系布建，相較福衛五號的二米解析度，福衛八號影像更清晰，形成星系後每日可觀測台灣三次，地表取像更頻繁清晰。

吳宗信說，福衛八號由超過廿家台灣在地廠商共同打造。

福衛八號計畫主持人劉小菁表示，從光學遙測酬載的組裝、測試到克服技術挑戰，展現科學人背後信念與團隊精神。