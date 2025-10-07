聽新聞
0:00 / 0:00

福衛8號齊柏林 起運赴美

聯合報／ 記者郭政芬王駿杰黃羿馨／新竹報導
賴清德總統（中）昨出席福衛八號起運典禮。記者季相儒／攝影
賴清德總統（中）昨出席福衛八號起運典禮。記者季相儒／攝影

福爾摩沙衛星八號是台灣第一個自製的衛星星系，關鍵元件自製率高達八成四，包含八顆光學遙測衛星，首顆衛星昨從位於新竹市的國家太空中心起運，準備搭機送往美國。賴清德總統出席致詞表示，這顆衛星命名為「齊柏林衛星」，如同已故齊柏林導演，讓世界「看見台灣」。

福爾摩沙衛星八號示意圖。圖／國家太空中心提供
福爾摩沙衛星八號示意圖。圖／國家太空中心提供

賴清德、國科會主委吳誠文、國家太空中心主任吳宗信與齊柏林家人等，昨出席起運典禮。吳宗信指出，福衛八號一天可通過台灣三次，能即時監測災害，如近期花蓮堰塞湖等事件，未來可透過衛星迅速提供災情影像，協助後勤救災與決策判斷。

賴清德表示，福衛八號是台灣首個自製星系，升空後將接棒福衛五號。今年五月視導整備時，想起以空拍影像記錄台灣的齊柏林，將此衛星命名為「齊柏林衛星」，盼其精神延伸至太空，繼續守護台灣。

賴清德說，齊柏林衛星將與後續衛星構成緊密的對地觀測網絡，衛星資料廣泛應用在國土規畫、農業監測、災害應變與環境保護上。

吳誠文表示，福衛八號已通過檢測，下月將於美國加州發射，預計二○三一年完成星系布建，相較福衛五號的二米解析度，福衛八號影像更清晰，形成星系後每日可觀測台灣三次，地表取像更頻繁清晰。

吳宗信說，福衛八號由超過廿家台灣在地廠商共同打造。

福衛八號計畫主持人劉小菁表示，從光學遙測酬載的組裝、測試到克服技術挑戰，展現科學人背後信念與團隊精神。

延伸閱讀

【重磅快評】兩岸和平寄望川普 賴清德確定非反串？

影／挖土機超人敗血症離世 賴清德總統：救災志工一定要平安返家

挖土機超人花蓮救災過世 總統：代表國家感謝其大愛精神

館長嗆斬首 賴清德總統：我不貪不取 仇恨言論對國家沒好處

相關新聞

「好小子」顏正國驚傳肺腺癌病逝 衛福部籲注意肺部7大「求救信號」

「好小子」顏正國今天驚傳離世，殯葬業網紅鋼鐵爸在臉書曝光顏正國死訊，指他在7日下午16點57分撒手告別人間，享年50歲。

明起3天水氣增 下周東北季風增強「高溫跌破30度」

今天起北邊大陸冷高壓帶來首波東北季風，中央氣象署預報員張承傳表示，明天至周五受其影響，基隆北海岸、東北部、恆春半島有局部...

諾貝爾物理學獎得主揭曉 馬蒂尼斯與中研院密切合作

今年諾貝爾物理學獎得主在瑞典時間7日上午揭曉，由英國學者克拉克（John Clarke）、法國學者德沃雷特（Michel...

中央、地方不同調？黑心豬腸流向統計「差一倍」 衛福部說明了

屏東縣百威公司涉嫌以工業用雙氧水加工豬大腸，且違規品項流向台北市、桃園市、高雄市、屏東縣4縣市，衛福部食藥署5日晚間公布...

影／總統府光雕展演今晚首秀

中華民國114年國慶日將至，今年國慶總統府建築光雕展演今天登場，賴清德總統與立法院長韓國瑜都到場揭幕，為國慶掀起另一個亮...

濾水壺細菌數好驚人？揭密市售濾水壺不敢說的真相

隨著健康意識抬頭，濾水器或濾水壺早已成為現代家庭的標配。但你可能不知道，過濾後的水反而比自來水更容易長菌。因為氯氣被過濾掉了，缺少消毒效果，若壺內水放太久，細菌就會迅速繁殖，超出飲用水標準！原因在於活

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。