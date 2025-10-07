聽新聞
工會籲增聘保全 台鐵：配備辣椒水

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

台鐵公司近日接連發生多起旅客攻擊員工的暴力事件，其中今年五月廿二日甚至一天發生二起攻擊事件，也讓台鐵員工的生命安全受到關注。台鐵產工呼籲，公司應針對員工安全進行有效防護，包含增聘保全、配置密錄器等。

台鐵統計，今年至迄今已發生七起旅客暴力攻擊事件，其中今年五月廿日湖口站站務員遭酒醉旅客攻擊，五月廿二日更是一日二件，玉里旅客丟擲手機攻擊並甩車長巴掌，以及三義站車長遭酒醉旅客毆打；六月松山站站務員協助酒醉旅客乘車事項卻反遭毆打，導致鼻梁、右眼受傷。

台鐵產工秘書長朱智宇指出，台中五權站為簡易站，平常只會派遣一名站務員在站內售票及協助旅客愛心服務，安全風險也相對高。

朱智宇表示，過去不斷呼籲公司要針對員工安全進行有效防護，包含增聘保全、配置密錄器等，目前仍無進度，各區處也未著手調查各站需求，呼籲公司主動針對保全、密錄器需求回應，不要等到有人命傷亡才來執行。

台鐵表示，將加強危安預防及事件處理教育訓練，包含保持安全距離、站立位置、預留反應時間、肢體防衛、應對說話技巧，充實防身或嚇阻設備，含辣椒水及車站監控設備等，事發後也將提供員工法律協助以及提升見警率，目前已協調路警局增加站、車巡邏頻率，並與地方派出所建立橫向支援機制。

