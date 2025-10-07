聽新聞
站務員被推落軌 台鐵月台門挨批牛步

聯合報／ 記者胡瑞玲陳宏睿／連線報導
台鐵五權站發生站務員被推落軌道事件，讓月台門再度引起討論。記者黃仲裕／攝影
台鐵五權站發生站務員被推落軌道事件，讓月台門再度引起討論。記者黃仲裕／攝影

台中市陳姓街友前天下午無票跑進台鐵五權站，遭站務員攔查，陳拒絕查驗票引發口角糾紛，竟將站務員推落至軌道內，隨即逃離現場，導致該站務員腿部骨裂。警方昨依殺人未遂罪移送台中地檢署，檢方訊問後，以陳涉殺人重罪，有逃亡之虞，向台中地院聲請羈押獲准。

台鐵公司強調，嚴厲譴責暴力行為，將全力協助站務員提告，並支付所有法律費用。

當時站務員撞摔落軌道後，不到一秒鐘，就有列車從對向軌道進站，該站務員隨即頂著腳傷趕緊爬上一一五公分高的月台，驚悚畫面也讓台鐵人員餘悸猶存。站務員昨接受開刀治療。

本案發生後，外界認為若有設置月台門較不易發生人員落軌情況。根據台鐵統計，今年截至九月底止，共發生廿七件落軌事件，大部分都是行為人跳軌。

然而，台鐵今年宣布在高雄站增設纜繩式月台門，並將於明年三月啟用後，就沒有月台門進度消息，其他特等站包含台北、台中、花蓮，以及全台廿八座一等站、廿五座二等站也無相關建置規畫。

鐵道學會指出，月台門設置有其條件，需列車停靠準確，高鐵、捷運車種統一，實施起來較為容易，但台鐵車種複雜，列車停等位置不太相同，近年台鐵採購的車種差不多，隨著舊型車種逐步汰換，未來列車停等位置也有機會與高鐵及捷運一樣精準，但初期可能需要多加確認。

台鐵公司也坦言，因鐵路相較其他軌道運具車種多元、站體月台規模不一，號誌系統不同等差異，導致月台門系統無法採用制式化設計，需逐站進行客製化整合與評估，量身訂做，不僅增加設置月台門難度，建置進度也較為緩慢。

台鐵說，目前在高雄車站第2Ｂ月台試辦升降式纜繩月台門，整合月台門主體、障礙物偵測、列車感知、ＣＣＴＶ監控及資通訊等系統，預計今年底開始安裝，明年三月前試辦完成。本項試辦成果將作為未來推動月台門建置的技術及制度依據。

