台灣主辦亞太童軍青年論壇 推動區域青年代表跨國對話交流

第11屆亞太童軍青年論壇（Asia-Pacific Scout Youth Forum, APSYF），10月6日在台北劍潭青年活動中心揭幕。來自亞太地區27國，120多位青年代表齊聚一堂，這項論壇睽違七年，再次以實體形式舉行，同時是台灣第三度主辦，對世界童軍運動的國際交流，以及中華民國童軍運動的推展，具有重要意義。

這次論壇是以童軍精神為多元整合的力量（Scouting: Integrated Versatility）為主體，重視行動實踐童軍精神，發揮多元整合力量，從10月6日起展開四天交流與學習。世界童軍亞太區青年參與附屬委員會主席庫妮歐（Nikketah Cuneo）表示，亞太童軍青年論壇不僅是場會議，更是青年領導力，多元文化與童軍精神的盛大慶典。大家的聲音與行動都至關重要，因為我們正延續亞太童軍青年論壇三十年的成果，帶著新的想法和勇氣，一起面對未來的挑戰。

中華民國童軍總會羅浮暨青年委員會主委何張銘說，論壇是青年交流想法，分享經驗，及激發創意的重要舞台。希望每位的聲音都能受到尊重，讓每個夢想都有閃耀的機會；青年不只是明天的領導者，更是今天的改變者，大家攜手創造亞太區童軍運動的未來。

亞太區來自各國的青年代表，也在國際之夜穿著代表各國文化的傳統服飾，經由歌舞與戲劇，分享他們來自的家鄉文化風貌。我國代表團以充滿節奏感與互動的營火舞登場，邀請各國青年代表共同參與，展現台灣青年的熱情活力與童軍精神。