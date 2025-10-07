食藥署允重罰黑心豬腸案 業者最高可罰2億元

屏東百威公司黑心豬腸流竄，業者涉嫌使用工業級雙氧水加工豬腸，食藥署今天重申，案件跨多縣市情節重大，將依全案情節予以重罰，根據食安法規定，最高可能開出新台幣2億元罰鍰。

外界高度關注的台北市寧夏市場陳先生購入1330公斤，台北市衛生局今天經調查比對，證實陳先生購買數量僅為674公斤。食藥署南區管理中心主任魏任廷晚間接受訪問時解釋，原先在多筆查扣紀錄中，由於百威公司在接單後數日才出貨，導致同一筆交易會被記錄為2筆。

魏任廷重申，經衛生局進行雙向勾稽，並透過金流資料核對後，已確認實際的銷售數據。依據「食品安全衛生管理法」規定，這起案件可裁處6萬元至2億元罰鍰。由於案件涉及多個縣市，將由食藥管理署統一裁處，考量違規情節重大，預計依據整體案情從重處分。

根據食藥署資料，百威公司近4000公斤問題豬腸流向，包含屏東作業場所封存1萬1664公斤豬腸；新北市倉儲為散裝豬腸，940公斤現場全數封存，另出貨阿宗麵線的豬腸，因業者無法釐清產品品項，全數預防性下架，西門店共封存75公斤，忠孝店已無庫存。

白小腸由桃園市大長順食品股份有限公司購入2159公斤，全數下架；至於B級大腸，屏東縣和生市場邱O輝購入180公斤，售予散戶已無庫存、高雄市穩旺冷凍食品行吳O傑購入126公斤，其中90公斤自行銷毀，還有36公斤售予船舶伙食補給商。

台北市寧夏市場陳先生購入數量修正為674公斤，現場已無庫存，已售予某麻辣豆腐攤商及散客，地方衛生局稽查人員在麻辣豆腐攤商封存70公斤，待銷毀。