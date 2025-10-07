「拾光—第九屆光之藝廊創作獎聯展」頒獎典禮登場

台灣身心障礙藝術發展協會主辦，並由龍寶建設、麗明營造、精湛建設與力馥建設等企業鼎力支持的「第九屆光之藝廊創作獎」，7日舉行頒獎典禮。這項創作獎自今年3月啟動徵件以來，吸引156位藝術家參賽，歷經初審與複審，共選出13位得獎藝術家。

今年以「拾光」為主題，象徵創作者在人生的片段與轉折中，拾起光亮，化為藝術的養分。

展覽並從即日起至10月15日，在台中市大墩文化中心大墩藝廊展出。

此次活動除獲文化部及台中市政府文化局指導外，並由龍寶建設、麗明營造、精湛建設與力馥建設等企業鼎力支持參與主辦，義世代名品國際、加和營造，以及眾多民間人士也熱情協協辦。

光之藝廊創作獎自創辦以來，秉持「發掘、支持、推廣」的精神，致力於提供身心障礙藝術創作者一個平等而專業的舞台。比賽每兩年舉辦一次，透過公開徵件、專業評審，挖掘多樣的創作能量。這不僅是一場競賽，更是一個鼓勵藝術家們表達自我、探索生命深度的重要平台。

台灣身心障礙藝術發展協會長期投入藝術扶植工作，除了舉辦徵件比賽與聯展，也透過展覽策劃、國際交流與藝術推廣，協助創作者建立自信，拓展觀眾視野。

理事長陳志聲表示：「光之藝廊創作獎不只是獎項，更是一段陪伴藝術家成長的歷程。我們希望讓社會看見這些作品背後的勇氣與情感，並相信藝術能夠連結彼此、照亮生命。」

此次有156位藝術家參賽，共選出金獎一位獲得10萬元獎金，另有一位獲得評審團特別獎，獎金也是10萬元，13位獲獎者總計頒發獎金達45萬元，給予這些藝術家鼓勵。

得獎名單及作品如下：金獎—蘇亦禾《哈囉！早安》、銀獎—陳道明《森林狂想曲》、銀獎—羅國彰《台灣雲豹》、銅獎—吳佳錡《祈禱》、銅獎—古采霓《山與海》、銅獎—徐若鈞《會發光的樹》、特別獎—周語軒《一個人的日常銳舞》等。