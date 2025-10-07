「拾光—第九屆光之藝廊創作獎聯展」頒獎典禮登場

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
「拾光-第九屆光之藝廊創作獎」得獎人合影。記者宋健生／攝影
台灣身心障礙藝術發展協會主辦，並由龍寶建設、麗明營造、精湛建設與力馥建設等企業鼎力支持的「第九屆光之藝廊創作獎」，7日舉行頒獎典禮。這項創作獎自今年3月啟動徵件以來，吸引156位藝術家參賽，歷經初審與複審，共選出13位得獎藝術家。

今年以「拾光」為主題，象徵創作者在人生的片段與轉折中，拾起光亮，化為藝術的養分。

展覽並從即日起至10月15日，在台中市大墩文化中心大墩藝廊展出。

此次活動除獲文化部及台中市政府文化局指導外，並由龍寶建設、麗明營造、精湛建設與力馥建設等企業鼎力支持參與主辦，義世代名品國際、加和營造，以及眾多民間人士也熱情協協辦。

光之藝廊創作獎自創辦以來，秉持「發掘、支持、推廣」的精神，致力於提供身心障礙藝術創作者一個平等而專業的舞台。比賽每兩年舉辦一次，透過公開徵件、專業評審，挖掘多樣的創作能量。這不僅是一場競賽，更是一個鼓勵藝術家們表達自我、探索生命深度的重要平台。

台灣身心障礙藝術發展協會長期投入藝術扶植工作，除了舉辦徵件比賽與聯展，也透過展覽策劃、國際交流與藝術推廣，協助創作者建立自信，拓展觀眾視野。

理事長陳志聲表示：「光之藝廊創作獎不只是獎項，更是一段陪伴藝術家成長的歷程。我們希望讓社會看見這些作品背後的勇氣與情感，並相信藝術能夠連結彼此、照亮生命。」

此次有156位藝術家參賽，共選出金獎一位獲得10萬元獎金，另有一位獲得評審團特別獎，獎金也是10萬元，13位獲獎者總計頒發獎金達45萬元，給予這些藝術家鼓勵。

得獎名單及作品如下：金獎—蘇亦禾《哈囉！早安》、銀獎—陳道明《森林狂想曲》、銀獎—羅國彰《台灣雲豹》、銅獎—吳佳錡《祈禱》、銅獎—古采霓《山與海》、銅獎—徐若鈞《會發光的樹》、特別獎—周語軒《一個人的日常銳舞》等。

今年底12月2日至12月28日，台灣身心障礙協會更將在國立公共資訊圖書館舉辦身心障礙藝術家年度聯展，並將徵求共同主辦協辦贊助單位，期盼社會大眾共同參與支持，給身心障礙藝術家們一份強大支持力量。

台灣身心障礙藝術發展協會理事長陳志聲（左）頒發感謝狀給龍寶建設董事長張麗莉。記者宋健生／攝影
展覽即日起至10月15日，在台中市大墩文化中心大墩藝廊展出。記者宋健生／攝影
蘇亦禾以《哈囉！早安》獲得金獎，由台中市文化局長陳佳君（左）代表頒獎。記者宋健生／攝影
