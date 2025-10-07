中央、地方不同調？黑心豬腸流向統計「差一倍」 衛福部說明了

屏東縣百威公司涉嫌以工業用雙氧水加工豬大腸，且違規品項流向台北市、桃園市、高雄市、屏東縣4縣市，衛福部食藥署5日晚間公布流向細節，指共1.3公噸大腸流向台北市寧夏市場陳姓民眾，今天下午台北市政府衛生局則說明，該民眾僅購入674公斤，2數據差距將近1倍。對此，食藥署晚間指出，導致數據差異原因是百威公司將部分品項重複計算，經核實實際訂購數量是674公斤。

衛福部食藥署南區管理主任魏任廷表示，為回應外界關注，食藥署最初公布寧夏夜市陳先生進貨1330公斤，是根據百威公司帳冊資料，後續與地方政府進行雙向溝通核對、交叉查證，發現百威公司將部分「先下訂、後出貨」大腸訂購資料，誤計為2筆，去除重複計算資料後，確認寧夏夜市陳先生訂購數量為674公斤。

魏任廷說，針對百威公司以工業級雙氧水進行豬腸加工行為，食藥署將予以重罰，將根據流向下游的品項多寡等，評估違規情節狀況後開罰，針對已查扣的大腸品項，因案件進入刑事偵辦程序，待相關流程完備，不再需要這些證物時，就會予以銷毀。另，民眾關注違規大腸流向，食藥署已將流向資訊公開，盼讓消費者知情。

衛福部長石崇良說，衛福部已取得資訊系統追蹤溯源所有出貨紀錄，並查獲有2千多公斤流到下游業者，循線追查有5處流向，包含一處倉儲、4處下游業者，包含台北市寧夏夜市、桃園、屏東、高雄4個主要業者，還有庫存的就通通封存，有些沒有辦法區分來源的，先預防性下架，目前黑心大腸都已掌握流向，還沒使用的已經封存等待銷毀。