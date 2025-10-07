明起3天水氣增 下周東北季風增強「高溫跌破30度」

今天起北邊大陸冷高壓帶來首波東北季風，中央氣象署預報員張承傳表示，明天至周五受其影響，基隆北海岸、東北部、恆春半島有局部短暫陣雨，花東有零星短暫陣雨，預計下周五、下周六有另一波較強東北季風南下，「高溫跌破30度」，溫度降幅明顯。

張承傳說，首波東北季風今天已到來，明天起至周五（8至10日）也持續受到東北季風增強影響，基隆北海岸、東北部、恆春半島有局部短暫陣雨，花東有零星短暫陣雨，西半部為多雲到晴的天氣，但午後中南部有局部短暫雷陣雨。

周六（11日）東北季風減弱，基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部、其他山區也有局部短暫雷陣雨。

周日至下周二（12至14日）環境風場轉為東風，基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，西半部為多雲到晴的天氣，午後中南部、其他山區有局部短暫雷陣雨。

溫度部分，張承傳表示，未來3天高溫略降，各地高溫約31至34度，明天竹苗、台南、恆春半島局部高溫上看35度，各地低溫則約25至27度。

張承傳提及，今天為北邊大陸冷高壓帶來的首波東北季風南下，預計下周五、下周六（17、18日）有另一波較強東北季風南下，屆時氣溫降幅明顯，高溫不到30度；此外，目前南海附近仍有熱帶系統發展，但隨著季節轉變，對台灣影響會逐漸變小。