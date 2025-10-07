聽新聞
影／總統府光雕展演今晚首秀
中華民國114年國慶日將至，今年國慶總統府建築光雕展演今天登場，賴清德總統與立法院長韓國瑜都到場揭幕，為國慶掀起另一個亮點。
今年適逢金鐘60年，光雕展演以「不要轉台，馬上回來！」（Stay Tuned, TAIWAN）為題，一同致敬金鐘，集結87部台灣影視作品，邀請以女性之姿獲得視帝的陳亞蘭及金鐘獲獎紀錄保持人沈春華擔任聲音演出，另也精選62部經典電視劇及25檔熱門綜藝節目為素材，投影在今年國慶總統府建築光雕展演中，與國人一起回顧台灣一甲子記憶。
國慶光雕展演從今天起到10日於總統府前凱達格蘭大道舉行，展演時間為每天晚間7時至9時30分，每場次約10分鐘，總統府前凱達格蘭大道周邊道路，因光雕展演及國慶，將實施交通管制。
