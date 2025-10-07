快訊

明起3天水氣增 這時東北季風增強「高溫跌破30度」

館長直播嗆「把賴清德狗頭斬下」 刑事局最快今送達通知書約做筆錄

聽新聞
0:00 / 0:00

影／總統府光雕展演今晚首秀

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
今年國慶總統府建築光雕展演今天登場，賴清德總統（左三）與立法院長韓國瑜（右三）都到場揭幕，為國慶掀起另一個亮點。記者潘俊宏／攝影
今年國慶總統府建築光雕展演今天登場，賴清德總統（左三）與立法院長韓國瑜（右三）都到場揭幕，為國慶掀起另一個亮點。記者潘俊宏／攝影

中華民國114年國慶日將至，今年國慶總統府建築光雕展演今天登場，賴清德總統與立法院長韓國瑜都到場揭幕，為國慶掀起另一個亮點。

今年適逢金鐘60年，光雕展演以「不要轉台，馬上回來！」（Stay Tuned, TAIWAN）為題，一同致敬金鐘，集結87部台灣影視作品，邀請以女性之姿獲得視帝的陳亞蘭及金鐘獲獎紀錄保持人沈春華擔任聲音演出，另也精選62部經典電視劇及25檔熱門綜藝節目為素材，投影在今年國慶總統府建築光雕展演中，與國人一起回顧台灣一甲子記憶。

國慶光雕展演從今天起到10日於總統府前凱達格蘭大道舉行，展演時間為每天晚間7時至9時30分，每場次約10分鐘，總統府前凱達格蘭大道周邊道路，因光雕展演及國慶，將實施交通管制。

今年國慶總統府建築光雕展演今天登場，為國慶掀起另一個亮點。記者潘俊宏／攝影
今年國慶總統府建築光雕展演今天登場，為國慶掀起另一個亮點。記者潘俊宏／攝影
今年國慶總統府建築光雕展演今天登場，為國慶掀起另一個亮點。記者潘俊宏／攝影
今年國慶總統府建築光雕展演今天登場，為國慶掀起另一個亮點。記者潘俊宏／攝影
今年國慶總統府建築光雕展演今天登場，為國慶掀起另一個亮點。記者潘俊宏／攝影
今年國慶總統府建築光雕展演今天登場，為國慶掀起另一個亮點。記者潘俊宏／攝影
今年國慶總統府建築光雕展演今天登場，為國慶掀起另一個亮點。記者潘俊宏／攝影
今年國慶總統府建築光雕展演今天登場，為國慶掀起另一個亮點。記者潘俊宏／攝影

國慶 總統府 建築

延伸閱讀

花蓮國慶健走活動順延 縣府全力災後復原

國慶連假蘇花路廊南下首波車潮 估10日清晨湧現

國慶連假訂房熱！馬祖奪冠 宜蘭新北緊追

國慶連假到屏東滿州賞灰面鵟鷹 鳥類專家：鷹況會很精彩

相關新聞

「好小子」顏正國驚傳肺腺癌病逝 衛福部籲注意肺部7大「求救信號」

「好小子」顏正國今天驚傳離世，殯葬業網紅鋼鐵爸在臉書曝光顏正國死訊，指他在7日下午16點57分撒手告別人間，享年50歲。

明起3天水氣增 下周東北季風增強「高溫跌破30度」

今天起北邊大陸冷高壓帶來首波東北季風，中央氣象署預報員張承傳表示，明天至周五受其影響，基隆北海岸、東北部、恆春半島有局部...

諾貝爾物理學獎得主揭曉 馬蒂尼斯與中研院密切合作

今年諾貝爾物理學獎得主在瑞典時間7日上午揭曉，由英國學者克拉克（John Clarke）、法國學者德沃雷特（Michel...

中央、地方不同調？黑心豬腸流向統計「差一倍」 衛福部說明了

屏東縣百威公司涉嫌以工業用雙氧水加工豬大腸，且違規品項流向台北市、桃園市、高雄市、屏東縣4縣市，衛福部食藥署5日晚間公布...

影／總統府光雕展演今晚首秀

中華民國114年國慶日將至，今年國慶總統府建築光雕展演今天登場，賴清德總統與立法院長韓國瑜都到場揭幕，為國慶掀起另一個亮...

食藥署允重罰黑心豬腸案 業者最高可罰2億元

屏東百威公司黑心豬腸流竄，業者涉嫌使用工業級雙氧水加工豬腸，食藥署今天重申，案件跨多縣市情節重大，將依全案情節予以重罰，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。