「好小子」顏正國驚傳肺腺癌病逝 衛福部籲注意肺部7大「求救信號」

「好小子」顏正國今天驚傳離世，殯葬業網紅鋼鐵爸在臉書曝光顏正國死訊，指他在7日下午16點57分撒手告別人間，享年50歲。

據了解，顏正國因肺腺癌4期病逝。衛福部統計，民國113年國人十大癌症死因首位就是「肺癌」，造成10495人死亡，其中最能快速找出肺癌的檢查，就屬低劑量電腦斷層(LDCT）。國健署自114年1月1日起，擴大肺癌篩檢服務，讓民眾及早發現與治療，減輕經濟負擔。

國健署指出，肺癌是種生長於支氣管或肺泡的惡性腫瘤，我國每年新增肺癌個案人數約有1萬3000人。肺癌成因中「吸菸」是影響最大的危險因子，其他包括環境因素，如二手菸、空氣汙染、油煙、氡氣、石綿、砷，或是有結核病、慢性阻塞性肺病病史、肺癌家族史等疾病史，也被指出會增加得到肺癌的機會。

國健署提醒，肺癌初期通常症狀不明顯，但應了解肺部的「求救信號」，有助提高自我警覺，察覺早期症狀，及早發現與治療。常見的肺癌症狀包括七大症狀：

1. 持續咳嗽且未見好轉 2. 咳痰帶有血絲或咳血 3. 呼吸急促、呼吸出現喘鳴聲 4. 持續胸痛且有惡化情形 5. 聲音沙啞 6. 骨關節疼痛 7. 無預警的體重下降與食慾不振等

民眾若出現上述症狀，雖有可能不是肺癌引起的，仍建議尋求醫師諮詢與評估，找出原因及早診治，以免耽誤病情。

國健署自114年1月1日起，擴大肺癌篩檢服務，下修具肺癌家族史者篩檢年齡至男性45歲、女性40歲，並放寬重度吸菸者條件。符合資格者每2年可享1次免費胸部低劑量電腦斷層（LDCT）檢查。